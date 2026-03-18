Caracas estalla en celebración del título del Clásico Mundial de Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Venezuela derrotó 3-2 a Estados Unidos y conquistó su primer Clásico Mundial, desatando celebraciones masivas en Caracas y en todo el país.

Miles de venezolanos celebraron este martes en las calles de Caracas y otras ciudades la victoria por 3-2 de su selección sobre la de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol en Miami, que fue transmitido en pantallas gigantes en distintas plazas de la capital.

Gritos, aplausos, música y grupos de percusión se escucharon en distintos puntos de la capital, como la plaza Francia en el este y la plaza de los Museos en el oeste, donde las alcaldías organizaron eventos para que la población viera en vivo el juego.

“Merecemos esta victoria para demostrarle al mundo que somos verdaderamente gente de bondad, de amor y de calidad de juego”, dijo Gerardo Olivier, profesor de educación física, mientras celebraba en Caracas.

Olivier reconoció sentirse “achicopalado (triste)” cuando Estados Unidos empató el juego en la octava entrada, pero decidió confiar en su equipo.

Aseguró que este triunfo demuestra que los venezolanos son gente que tiene “un corazón dispuesto a luchar”.

¡ TROFEO EN MANO Y SONANDO CANSERBERO DE FONDO ! 🌎🇻🇪⚾



• Así se retiraba de LoanDepot Park nuestros guerreros tras conseguir el ansiado título del clásico mundial de Béisbol.



¡ VIVA VENEZUELA ! 🔥🇻🇪⚾



📹 Lizcar Valle (IG)#AlSonDeLaLVBP ⚾🇻🇪 pic.twitter.com/S1aeLLR3hN — Al Son de la LVBP (@AlSonDeLaLVBP) March 18, 2026

Josefina Taide, visiblemente emocionada, dijo que estaba “demasiado feliz” y agradeció a Dios por el triunfo.

Caravanas de motoristas y vehículos recorrieron Caracas ondeando la bandera nacional, mientras los fanáticos celebraron bailando tambor, una tradición cultural venezolana.

¡Venezuela triunfa unida! Por primera vez somos campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos. Un logro que quedará para siempre en el corazón de nuestro país. ¡VIVA VENEZUELA! pic.twitter.com/yL1QuoM2nE — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

La presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó este miércoles como ‘día de júbilo nacional’ no laborable, con excepción de servicios esenciales.

Asimismo, invitó a la población a participar en un “gran concierto”.

🇻🇪 Venezuela,



Campeones del MUNDO.

Lo que hicieron hoy va más allá de un campeonato. Le recordaron al mundo de qué está hecho su pueblo.



Hoy me uno a su celebración porque sé lo que vale una victoria así. Sé lo que significa cargar con la esperanza de un país entero.… pic.twitter.com/T8J6ohZvPn — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) March 18, 2026

La oposición encabezada por María Corina Machado también celebró la victoria venezolana y felicitó a la selección por su primer título.

Fue la primera final y el primer campeonato de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, tras vencer 3-2 a Estados Unidos en Miami.