Carina Baltrip Reyes ficha por el Olympique de Marsella

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La panameña Carina Baltrip Reyes fue anunciada como nueva jugadora tras su paso por la Lazio, consolidando su carrera en Europa.

La defensora panameña Carina Baltrip Reyes fue anunciada como nueva jugadora del Olympique de Marsella, incorporándose al conjunto francés tras su paso por la SS Lazio de Italia.

Baltrip Reyes, de 27 años, se ha consolidado como una de las futbolistas panameñas de mayor recorrido internacional, con experiencia en varias ligas del continente europeo, donde ha construido un perfil de central confiable, de liderazgo y de gran regularidad en el alto nivel competitivo.

La jugadora formó parte del histórico grupo de jugadoras que logró la clasificación y posterior participación de Panamá en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023, un hito sin precedentes para el fútbol femenino del país.

Baltrip Reyes desarrolló su formación futbolística en Estados Unidos antes de iniciar su trayectoria profesional en Europa con el Spartak Subotica de Serbia. Posteriormente, continuó su crecimiento en el fútbol portugués con el CS Marítimo, actuaciones que le permitieron dar el salto a la SS Lazio en 2023.

Baltrip Reyes se caracteriza por su fortaleza en el juego aéreo, su potencia física y su capacidad para imponerse en los duelos individuales