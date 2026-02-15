Carl Yastrzemski

Exclusivo Suscriptores

Nuestro interés continúa en ofrecerles información sobre los mejores peloteros del pasado y el presente. En esta oportunidad, el tema es Karl Michael Yastrezmski (Carl Michael Yastrzemski), un extraordinario pelotero que jugó toda su vida deportiva para los Medias Rojas de Boston. Es decir, 22 años, entre 1961 y 1983.

Carl, apodado por sus compañeros, seguidores y los medios de comunicación como “Yas”, fue un joven atlético que nació en Southamton (Southampton), New York, el 22 de agosto de 1939. Sus padres, ya fallecidos, fueron Carol Yastrzemski (Carl) y Hattie Skonieczni, ambos descendientes de inmigrantes polacos.

Carl padre tenía una finca donde cultivaba papas, y su hijo, nuestro héroe de hoy, ayudaba en los quehaceres de la finca y también jugaba béisbol con su padre y otros vecinos.

“Yas” se graduó de la escuela secundaria en Bridgehampton School y luego asistió a la prestigiosa Universidad de Notre Dame con una beca de baloncesto. Mientras estudiaba, conoció a Nancy Benson, con quien se casó y hasta ahora sigue siendo su esposa.

Carl fue firmado por los Medias Rojas de Boston en 1959 y en 1961 ya estaba con el equipo mayor. Su paso por las Ligas Menores fue expedito y exitoso. Una vez en las Grandes Ligas, inició un ritmo notable de bateo, pues en 1963, su tercer año en las mayores, ganó su primer Campeonato de Bateo con un promedio de .321.

Su éxito inicial no solo fue con el bate, pues desde el inicio se destacó jugando en el complicado jardín izquierdo del Fenway Park, hogar de su equipo. Su velocidad cubriendo el terreno se combinaba con su potente brazo izquierdo, lo cual representaba, hasta cierto punto, una garantía para Boston, que atravesaba momentos difíciles tratando de darle a su fanaticada el premio de una Serie Mundial.

Durante los años 60 y 70, época de Carl, los Medias Rojas pasaron por una prolongada sequía de Series Mundiales, que terminó en 2004, después de 86 años sin ganar el Clásico de Otoño, cuando nuestro héroe de hoy ya estaba retirado.

Pero la ausencia de Series Mundiales no fue razón para que Yastrzemski no mostrara al mundo su fogoso bateo. Su obra cumbre como bateador fue ganar en 1967 la Triple Corona de Bateo. La Triple Corona se logra cuando un bateador lidera su liga en promedio de bateo, cuadrangulares y carreras empujadas.

Esta hazaña no ocurre con frecuencia. Antes de “Yas”, en la Liga Americana la consiguieron Frank Robinson de los Orioles de Baltimore (1966), Mickey Mantle de los Yankees de New York (1956) y Ted Williams de los Medias Rojas de Boston (1942 y 1947). Después de Carl Yastrezmski (Yastrzemski), la hazaña fue repetida por el venezolano Miguel Carrera de los Tigres de Detroit en 2012.

Las cifras de Carl en el año de la Triple Corona fueron: promedio de bateo .326, 44 cuadrangulares y 121 carreras empujadas. En 1968, “Yas” volvió a ganar la Corona de Bateo con un promedio de .301. Carl era un bateador de contacto y de poder, algo que demuestran sus estadísticas.

Al retirarse, Carl Yastrezmski (Yastrzemski) dejó los siguientes totales: promedio de bateo .285, 452 cuadrangulares y 1,844 carreras empujadas. Creo que los directivos de los Medias Rojas le piden diariamente al Todopoderoso otro “Yas”, pero no se vislumbra ningún candidato capaz de lograr tal hazaña.

Entre los logros más importantes de Carl se encuentran: