Carlos Alcaraz, contra Lorenzo Musettien semifinales de Roma

El español Carlos Alcaraz, nuevo número 2 del mundo, se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti, número 9, en las semifinales del Masters 1.000 de Roma, en un duelo que se disputará el viernes 16 de mayo.

Alcaraz, que ganó al inglés Jack Draper en los cuartos de final, tendrá que superar un último escollo antes de llegar a la final. En sus primeras semifinales en Roma pugnará contra Musetti y la grada italiana, que animará a su jugador, de 23 años y bronce olímpico en París 2024.

Musetti brilló este miércoles en los cuartos de final, donde eliminó al alemán Alexander Zverev, ahora número 3 del mundo y todavía vigente campeón del torneo romano, en solo dos sets, por 7-6 (1) y 6-4.

At home in Rome 🧡@carlosalcaraz defeats 5th seed Draper 6-4 6-4 to reach his first semi-final in Rome#IBI25 pic.twitter.com/YOyeTit40m