Carlos Alcaraz cumple frente a Walton de camino a la segunda ronda

El número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, cumplió en su puesta en escena en el Abierto de Australia y ganó en tres sets al australiano Adam Walton (6-3, 7-6(2) y 6-2), para avanzar a la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada y el único que falta en su palmarés.
El murciano, que nunca ha llegado, si quiera, a las semifinales en Melbourne, tardó dos horas y ocho minutos en sacar adelante su primer partido de la temporada y el primero sin Juan Carlos Ferrero al frente de su equipo. En el palco, como otras tantas veces antes, Samu López.
Alcaraz se enfrentará en segunda ronda con el el alemán Yannick Hanfmann que superó al estadounidense Zachery Svajda por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6(3).