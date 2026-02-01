Carlos Alcaraz: ‘Es un sueño hecho realidad y quiero ir torneo a torneo’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El español reforzó el número 1 de la ATP, aventaja en 3.350 puntos al segundo, que sigue siendo el italiano Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz aseguró este domingo que la conquista del título que llevaba “mucho tiempo buscando” supone un sueño cumplido y el premio a un trabajo sostenido, tanto a nivel tenístico como mental, tras superar una final de máxima exigencia ante el serbio Novak Djokovic, al que calificó de “inspiración para todos los deportistas”.

Preguntado por la posibilidad de aspirar a todos los grandes en una misma temporada, Alcaraz fue prudente y recalcó que su enfoque pasa por “ir torneo a torneo”, sin adelantarse a escenarios futuros y centrándose en la preparación inmediata.

“Ha sido un no parar, pero es una sensación increíble. Cada vez que vengo aquí lo hago con la mentalidad de trabajar lo máximo posible para intentar ganar el torneo. En años anteriores no salió bien, pero por fin ha llegado este año”, señaló el español, que reconoció que levantar este trofeo era un objetivo recurrente en su carrera.

Alcaraz explicó que el partido cambió a partir de pequeños detalles. “El tenis puede cambiar por un punto, un golpe o una sensación. En el primer set jugué muy bien, pero enfrente tenía a un Novak increíble. En el segundo, algunos errores suyos me dieron calma y creí que el partido podía cambiar si me mantenía fuerte mentalmente”, analizó.

El murciano admitió que el triunfo tiene un valor especial por el contexto previo, marcado por dudas externas sobre su nivel. “Era una situación nueva para mí, con mucha gente hablando y dudando. Este año llegué con más hambre y ambición, fuerte mentalmente. Significa muchísimo para mí”, afirmó.

Sobre su rival, actual número cuatro del ránking ATP, Alcaraz destacó la vigencia del serbio. “Lo que está haciendo es inspirador. Está poniendo su cuerpo y su mente para seguir compitiendo al máximo nivel. En la final jugó un tenis increíble y está preparado para seguir ganando grandes torneos”, subrayó, antes de desvelar que ambos se felicitaron tras el partido en un gesto de “respeto”.

En cuanto a los objetivos futuros, el español evitó mirar demasiado lejos.

“Hablar de ganar los cuatro grandes en un año son palabras mayores. La mejor manera de afrontarlo es ir uno a uno. El siguiente es Roland Garros, un torneo muy especial para mí. No quiero ponerme presión, solo trabajar duro y llegar preparado”, indicó.

Alcaraz también reconoció la importancia de su equipo en el éxito logrado. “Han sido claves. Me han pedido paciencia, fortaleza mental y aceptar tanto lo bueno como lo malo. Hemos visto una mejora clara durante semanas y eso nos ha llevado a jugar un gran tenis”, dijo.

Finalmente, reflexionó sobre el momento que vive su carrera. “A veces no te das cuenta de lo que estás consiguiendo porque el circuito no para. He aprendido a vivir el momento, disfrutar y valorar lo difícil que es ganar. Sé que estoy haciendo historia con algunos títulos y es un honor poner mi nombre en los libros”, concluyó.

Alcaraz se convirtió en leyenda tras derrotar al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 para conquistar el Abierto de Australia y completar el Grand Slam, el más joven de la historia en conseguirlo.