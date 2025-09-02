Carlos Alcaraz jugará al golf con Sergio García en su descanso antes de las semifinales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El tenista Carlos Alcaraz y Sergio García jugarán este miércoles una ronda de golf -su mayor afición- en Nueva York durante el descanso del murciano previo a las semifinales del Abierto de Estados Unidos que disputará este viernes.

García, campeón del Masters de Augusta en 2017 y actualmente en el circuito saudí, asistió este martes a Flushing Meadows para presenciar el partido de cuartos de final de Alcaraz contra el checo Jiri Lehecka, que terminó 6-4, 6-2 y 6-4.

The US Open is a Par 7, and Carlos Alcaraz is on pace.



🏌️‍♂️

🏌️‍♂️

🏌️‍♂️

🏌️‍♂️

🏌️‍♂️

⏳

⏳ pic.twitter.com/S8roELmBwo — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

“Mañana me espera una ronda realmente difícil contra Sergio García. Será una ronda increíble y complicada”, anunció Alcaraz en declaraciones a pie de pista una vez terminado su partido.

Preguntado por cuántos golpes de ventaja debería darle García, el murciano bromeó: “Lo discutiremos mañana. Pero bueno, diría que entre 10 y 15 golpes. Creo que va a estar genial. No soy tan bueno… ¡vamos, Sergio!”.

Alcaraz ha mostrado su afición por el golf e incluso ha traído sus propios palos a Nueva York para practicar durante sus días de descanso.

“Es algo que está funcionando, y está funcionando bien. Así que, ¿por qué cambiar la rutina? Quiero decir, cada día de descanso intento ir a jugar un poco de golf”, dijo.

Alcaraz tiene ahora dos días de descanso antes de sus semifinales del viernes, en las que se enfrentará con el ganador del partido entre el serbio Novak Djokovic y el estadounidense Taylor Fritz.