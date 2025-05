Carlos Alcaraz: ‘No tengo la sensación de haber desconectado’

El español Carlos Alcaraz restó importancia a haberse dejado un set en la segunda ronda de Roland Garros contra el húngaro Fabian Maroszan y dijo que no se debió a una de sus habituales desconexiones, sino a que el rival elevó el nivel.

“No tengo el sentimiento de que me haya descentrado, él ha subido el nivel, yo mantenía el mío, pero en el segundo set ha sido mejor que yo”, comentó el español tras imponerse por 6-1, 4-6, 6-1 y 6-2.

“He empezado increíble, sintiendo la bola muy bien, aprovechando los errores que ha cometido. En el segundo sabía que sería más agresivo, él tenía que cambiar un poco el esquema de juego. Me ha roto en el primer juego con bolas nuevas y eso le ha dado energía. No es que yo haya bajado el nivel, es que él ha subido y yo no he sabido aprovechar las bolas de ruptura”, comentó.

“Pero en un partido a cinco sets hay mucho tiempo de recuperación (...) En el tercero he logrado empezar de mejor manera, él ha bajado la intensidad y yo la he mantenido o la he subido”, señaló.

Nada más ganar el partido, cuando acabó la entrevista sobre la pista que le hizo Mats Wilander, Alcaraz se lanzó a entonar el cántico que se repite en las gradas de Roland Garros.

“Es algo que había pensado hacer ya el año pasado pero no me atreví. Lo había hablado con mi equipo, que lo haría, pero al final no me atreví a hacerlo. Cuando era pequeño y vine una vez lo hice y nadie me siguió, fue muy vergonzoso. Es un cántico que escucho muchísimo y tenía ganas de ver cómo reacciona la gente”, señaló.