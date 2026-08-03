Carlos Alcaraz prepara su regreso a las pistas con un entrenamiento sorpresa en Alicante

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El número dos del mundo prepara en pista su vuelta al circuito tras meses de ausencia.

El tenista español Carlos Alcaraz realizó este lunes un entrenamiento sorpresa en el complejo deportivo Arena, situado en la Playa de San Juan de Alicante, donde su presencia generó una gran expectación entre los clientes del centro y numerosos curiosos.

El murciano, actual número dos del mundo, se ejercitó durante la mañana en una de las pistas sintéticas de las instalaciones para preparar su regreso al circuito en el Masters 1.000 de Cincinnati, que se disputará del 13 al 23 de agosto.

🔥 Carlos Alcaraz sigue subiendo la intensidad en sus entrenamientos. pic.twitter.com/E3iayz1sPw — Germán R. Abril (@gerebit0) August 3, 2026

La noticia de la presencia de Alcaraz se extendió rápidamente por el complejo y decenas de aficionados acudieron a las instalaciones para seguir de cerca el entrenamiento del tenista.

El jugador de El Palmar no compite desde el pasado 14 de abril, en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó. Un día después, unas molestias en la muñeca derecha le obligaron a renunciar a la competición.

La lesión apartó a Alcaraz de la gira europea de tierra batida y le impidió defender su título en Roland Garros, además de disputar la temporada de hierba y el torneo de Wimbledon.

El Masters 1.000 de Cincinnati supondrá la vuelta a la competición de Alcaraz antes de afrontar el Abierto de Estados Unidos.

El príncipe de la gente. pic.twitter.com/JJ2TyFy0im — Germán R. Abril (@gerebit0) August 3, 2026

Alicante es un territorio conocido para el tenista murciano, que pasó en la provincia algunos de los años más importantes de su formación deportiva bajo la dirección de Juan Carlos Ferrero en la academia que el exnúmero uno del mundo mantiene en Villena.