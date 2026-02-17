Carlos Alcaraz regresa con triunfo sólido en Doha

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Carlos Alcaraz volvió al circuito con victoria en Doha, sumó su triunfo 150 en cancha dura y superó el desafío táctico que propuso Arthur Rinderknech.

Luego de completar el Grand Slam hace unas semanas en Melbourne, Australia, Carlos Alcaraz tuvo un regreso triunfal a las canchas duras del ATP 500 de Doha. El español superó en primera ronda al francés Arthur Rinderknech por un marcador de 6-4 y 7-5. Con la victoria, Alcaraz alcanzó la cifra de 150 triunfos en cancha dura.

Desde el inicio del partido quedó claro cuál sería la estrategia de cada uno. Rinderknech, que eligió sacar desde el principio, apostó al saque y volea y a tratar de acortar los puntos, a sabiendas de que, mientras más se alarga un intercambio contra el español, menores suelen ser las posibilidades de ganarlo.

El inicio del partido fue equilibrado. Rinderknech ejecutaba con efectividad el saque y volea y lograba proteger su servicio ganando puntos cortos. Alcaraz, en cambio, se plantaba firmemente en la línea de fondo, pero sin miedo a utilizar su variedad, repartiendo drop shots, tiros de revés y derecha y acercándose a la red.

La presión ejercida por el español finalmente rindió frutos en el quinto juego del primer set, donde logró quebrar el saque de su rival. Después de ese momento, Alcaraz fue amo y señor del primer parcial.

Solo sufrió un poco a la hora de cerrar el set, con el décimo juego yéndose a varios deuces, crédito al francés que jamás se rindió. Finalmente, y después de poco más de 50 minutos, Alcaraz se quedó con el primer parcial por un marcador de 6-4.

El segundo set fue mucho más nivelado que el primero y por momentos el francés lució mejor y parecía que obligaría a un tercer set. A diferencia del primero, donde logró ejercer presión sobre el saque del francés y crear seis oportunidades de quiebre, Alcaraz no logró crear una sola en el segundo set.

Es más, con el español sacando 5-6 e intentando forzar un tiebreak, Rinderknech logró crear sus únicas dos oportunidades de quiebre en el partido, dos puntos para set, que Alcaraz logró defender obligando a su rival a cometer un error. Luego de que no se sacaran diferencias en el segundo parcial, el set se decidió en un tiebreak a siete puntos.

Imitando el desenlace del segundo set, los primeros ocho puntos del desempate fueron para el que sacaba. Alcaraz finalmente logró el mini quiebre para irse arriba 5-4, forzando a Rinderknech a cometer un error de derecha y poniéndose a tiro de ganar el partido.

En el siguiente punto, ya con su saque, un error no forzado le dio dos puntos de partido a Alcaraz. El español falló en el primero, con su servicio, pero convirtió el segundo, con Rinderknech sacando. El español cerró su debut en Doha con un tiro de derecha paralelo rasante, ganando el partido en una hora y 47 minutos.

Su rival en octavos de final será otro francés: Valentin Royer, quien derrotó al también francés Pierre-Hugues Herbert en sets corridos. Ese enfrentamiento se celebrará el jueves.