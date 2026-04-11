Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: por el trono y MonteCarlo

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Alcaraz y Sinner se enfrentan en Montecarlo con el título, el número uno y el inicio de la gira de arcilla en juego.

Después de meses de espera y varias ocasiones agonizantemente cercanas, el fanático del tenis finalmente ha recibido el mejor regalo que se puede tener en la actualidad. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se verán las caras por primera vez en la temporada, en la arcilla del Masters 1000 de Montecarlo.

Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner. Infografía de La Prensa. Info de ATP. Fotos de EFE.

Lo que está en juego

A pesar de no tratarse de una final de Grand Slam, esta final de Montecarlo tiene un condimento especial, con varios factores de impacto inmediato en la carrera de cada uno y alta importancia para el desarrollo del resto de la temporada.

El título número 27

Tanto Alcaraz como Sinner entran a esta final con dos títulos en el año y 26 en total en sus carreras. Había pasado mucho tiempo desde que los números uno y dos del ranking ATP estuviesen tan igualados no solo en nivel de juego y talento, sino también en su palmarés histórico.

Aquel que gane este partido alzará su trofeo número 27, de muchos aún por venir.

El primer gran título de la temporada de arcilla

Alcaraz ganó su primer título de Montecarlo el año pasado. Esa conquista fue el puntapié inicial de una temporada de arcilla dominante, donde sumó el trofeo de Roma y luego su segunda Copa de los Mosqueteros en Roland Garros, con esa épica e inolvidable final ante Sinner.

El que gane este duelo iniciará con el pie derecho su preparación hacia el premio mayor en París en junio.

El número 1 del ranking

Posiblemente lo más importante que saldrá de este choque es quién amanecerá en la cima del ranking ATP este lunes. Que Sinner supere a Alcaraz en algún momento de esta temporada de arcilla parece más una eventualidad que una posibilidad, considerando los puntos que defiende cada uno.

Pero lo cierto es que el ganador de este duelo será número uno del mundo, y Alcaraz depende de sí mismo para mantener su posición por unas semanas más.

Las claves del partido

La variedad en el juego de Alcaraz

Cuando Alcaraz mezcla sus tiros —drop shots, reveses, derechas y globos— suele poner en aprietos al italiano. Para llevarse el triunfo, tendrá que hacer justamente eso, lo que ha sido tan efectivo a lo largo de sus 16 enfrentamientos, de los cuales ha ganado 10.

Carlos Alcaraz es el actual número uno del mundo. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

El saque de Sinner

El italiano ha tenido una primavera fenomenal. Se consagró por primera vez en Indian Wells, sumó su segundo título en Miami y ahora está en su tercera final consecutiva. Su saque ha sido una pieza fundamental.

Jannik Sinner va por su primer título de Masters 1000 en arcilla. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Si hay alguien que sabe incomodar a Sinner en ese aspecto, es Alcaraz. Si el italiano quiere consagrarse en un Masters 1000 en arcilla, deberá protegerlo.

La concentración

Cuando Alcaraz está enfocado, suele ser imbatible. Su concentración normalmente alcanza su punto más alto ante rivales de este calibre.

Sin embargo, cuando las cosas no están a su favor, puede desconectarse por momentos. Para vencer a Sinner, deberá sostener el enfoque de principio a fin.

Los puntos importantes

Muchos de sus enfrentamientos, especialmente en arcilla, se han definido por detalles.

Sinner necesitará ser mejor en los momentos clave. No lo fue en Roland Garros ni en el US Open 2025, pero sí en Wimbledon, donde se quedó con el título.

Más allá de la narrativa, en varias ocasiones ha tenido oportunidades de cerrar partidos ante Alcaraz y no las ha aprovechado.

Predicción

A pesar del gran momento de Sinner, con 16 victorias consecutivas, el historial en arcilla entre ambos pesa.

Sinner ganó su primer duelo en la superficie en 2022, pero Alcaraz se llevó los siguientes tres, además de siete de los últimos nueve enfrentamientos en general.

Por eso, me inclino por el español en tres sets.