Carlos Alcaraz y el reto de alcanzar a Federer, Nadal y Djokovic

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Alcaraz ya supera los números de Federer, Nadal y Djokovic a su edad. ¿Qué necesita para alcanzar sus récords y dominar la era del tenis?

Después de que Carlos Alcaraz completara el Grand Slam ganando el Abierto de Australia el domingo pasado, la conversación sobre su potencial tomó un tono más histórico. Con la hazaña, el español sumó su séptimo título de Grand Slam con tan solo 22 años, lo que abrió de inmediato la puerta a comparaciones con los tres máximos ganadores de la historia del tenis masculino.

Nike releases a tribute to Carlos Alcaraz after he became the youngest man to complete the Career Grand Slam



"7 major titles. Now a Career Grand Slam. And just think... you have the rest of his life ahead of you."



pic.twitter.com/gTloLjbDSk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 1, 2026

Esos tres son, por supuesto, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Los dos primeros ya están retirados, pero Djokovic se mantiene en actividad y sigue siendo candidato al título en cada torneo que disputa, algo que afirmó tras haber sido subcampeón en Australia.

El debate también giró en torno a las posibilidades reales de Alcaraz de alcanzar los 20 títulos de Federer, los 22 de Nadal y los 24 —actuales— de Djokovic. Es momento de sacar la calculadora y analizar cómo luce su camino hacia ese enorme desafío.

Comparativa histórica con los tres grandes a la misma edad

Alcaraz tiene actualmente 22 años y nueve meses y acumula siete títulos de Grand Slam. A esa misma edad, Federer y Djokovic tenían solo uno cada uno, mientras que Nadal contaba con seis.

Es decir, Alcaraz ya los supera a todos en este punto de su carrera: ampliamente a Federer y Djokovic, y ligeramente a Nadal.

Carlos Alcaraz ha ganado 7 títulos de Grand Slam en lo que va de su carrera, producto de 1 Abierto de Australia y 2 cada uno de Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. EFE.

Sin embargo, esto ni garantiza ni facilita que pueda igualar o superar los números de los tres gigantes. A continuación explicamos por qué.

¿Qué necesita hacer Alcaraz para igualar o superar a los tres titanes?

Alcaraz posee hoy siete títulos de Grand Slam. Suponiendo que Djokovic se retire sin ganar más, necesitaría 14 para superar a Federer, 16 a Nadal y 18 a Djokovic.

🏆 Grand Slams won by the age of 22:



Carlos Alcaraz - 7

Rafa Nadal - 6

Roger Federer - 3

Novak Djokovic - 1 pic.twitter.com/0ELJhGXSlY — TNT Sports (@tntsports) February 1, 2026

El pico competitivo de un tenista masculino suele ubicarse entre los 23 y 28 años. En ese rango, Federer ganó 12 de sus 20 grandes, Nadal ocho de sus 22 y Djokovic ocho de sus 24.

A esos totales hay que sumar lo conseguido previamente: tres de Federer, seis de Nadal y uno de Djokovic. Así, al cumplir 28 años, Federer tenía 15, Nadal 14 y Djokovic nueve.

Al llegar a los 30, Federer sumaba 16, Nadal 14 y Djokovic 12. Lo que hizo el serbio después de esa edad —ganar 12 Grand Slams más— es una anomalía histórica y no debería tomarse como parámetro para proyectar a Alcaraz.

Por eso, el español debe concentrar la mayor parte de sus títulos antes de los 30. Como cumplirá 23 el 5 de mayo, antes de Roland Garros, tendrá siete años clave, especialmente el período entre 2026 y 2031.

Si asumimos que el número ideal es llegar a 19 títulos a los 30 años, solo necesitaría seis más después de esa edad para superar a Djokovic, ubicándose entre los registros de Federer -cuatro- y Nadal -ocho- en ese período de sus carreras.

Eso implica ganar 12 títulos en siete años, período en el que se disputarán 28 torneos de Grand Slam: siete de cada uno.

En términos simples, necesitaría ganar el 43% de los grandes en ese lapso.

¿Es posible? Desde su primer grande a los 19 hasta el más reciente antes de los 23, se jugaron 16 torneos y Alcaraz ganó siete: un 44%.

Si se excluye el Abierto de Australia 2023, al que no acudió por lesión, el porcentaje sube a 47%. Es decir, va al ritmo necesario, aunque el tenis nunca ofrece garantías.

A continuación, compartimos los factores que podrían ser importantes en dificultar la hazaña.

Jannik Sinner

No se puede hablar del futuro sin mencionar a Jannik Sinner. El italiano, número dos del mundo, ha ganado cuatro de los últimos nueve Grand Slams y disputó las cuatro finales de 2025, ganando dos.

Con 24 años, será candidato fijo por mucho tiempo y representa la mayor amenaza actual para Alcaraz. Aunque no defendió su título en Australia, volverá con fuerza y podría restarle varios trofeos al español.

El factor desconocido

Entre 2005 y 2010, Federer y Nadal ganaron 25 de 28 Grand Slams. Solo Safin, Djokovic y Del Potro supieron romper ese dominio.

Todo indicaba que en 2011 seguiría igual, hasta que Djokovic irrumpió con tres grandes y cambió la historia.

Hoy, Alcaraz y Sinner se han repartido 10 de los últimos 11. Pero siempre puede surgir un nuevo contendiente que altere el panorama.

La salud y la longevidad

Este será el factor más determinante.

Federer jugó 65 Grand Slams seguidos entre 2000 y 2016. Djokovic solo ha faltado a tres de 84 desde 2005.

Nadal sufrió más lesiones, pero creó un comodín histórico en Roland Garros, con 14 títulos en 19 participaciones.

Alcaraz necesitará o una frecuencia de victorias histórica o una salud extraordinaria para igualarlos.

¿Lo logrará?

Aún es temprano para dar un veredicto. Lo cierto es que Alcaraz ya es el más joven en ganar los cuatro grandes y, por ahora, parte como máximo favorito en cada torneo que disputa.

Carlos Alcaraz ha tenido un ascenso meteórico en el circuito de tenis masculino. EFE.

Rompa o no rompa más récords, será un privilegio ver cómo se escribe su historia.