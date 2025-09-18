Panamá, 18 de septiembre del 2025

    Fútbol

    Carlos Harvey fue operado de la rodilla y se perderá los próximos partidos de la selección de Panamá

    Guillermo Pineda G.
    Carlos Harvey fue el autor del gol del empate entre Panamá y Guatemala por las eliminatorias 2026. LP/Anel Asprilla

    El mediocampista panameño Carlos Harvey, quien venía atravesando un gran momento tanto con la selección como con su club en la Major League Soccer (MLS), fue sometido este jueves 18 de septiembre a una operación en Estados Unidos por una lesión en los meniscos.

    La intervención quirúrgica lo dejará al margen de la actividad durante las próximas semanas, en un golpe sensible para Panamá y para el Minnesota United.

    Harvey, de 25 años, había sido una de las figuras destacadas en el empate 1-1 entre Panamá y Guatemala el pasado 8 de septiembre en el estadio Rommel Fernández, donde se convirtió en la nota más alta del seleccionado dirigido por Thomas Christiansen.

    Sin embargo, según confirmó el periodista Arnulfo Barroso en el programa El Desmarque, fue en ese mismo encuentro cuando sufrió la dolencia que posteriormente lo obligó a pasar por el quirófano.

    “Harvey se lesionó en el Rommel. Fue operado hoy en la mañana por una lesión en los meniscos y no va a estar con la selección. Se perdería los compromisos de octubre y noviembre”, informó Barroso.

    La selección panameña se enfrentará el 10 de octubre a El Salvador en el estadio Cuscatlán y cuatro días después recibirá a Surinam en el Rommel Fernández. El cierre de las eliminatorias contempla la visita a Guatemala para el 13 de noviembre y ante El Salvador el 18 con el respaldo de la Marea Roja en el Coloso de Juan Díaz.

    Cuando el río suena...

    La primera señal de alarma llegó el miércoles por la noche, cuando la cuenta especializada MNUFC News reportó que el exjugador del Tauro FC no había sido incluido en la convocatoria del Minnesota United para el partido de la US Open Cup frente al Austin FC.

    “Carlos Harvey no está en la convocatoria debido a un golpe en la rodilla, lo cual es una lástima”, señalaron. Horas después, la situación se confirmó con la noticia de la cirugía.

    El mediocampista venía mostrando un nivel ascendente. Primero, anotó en dos partidos consecutivos: empató el marcador ante Guatemala en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y luego repitió con su club frente al San Diego FC en la MLS.

    Su capacidad para recuperar balones y llegar al área rival le había permitido consolidarse tanto en el esquema de Christiansen como en el de Minnesota.

    A nivel club, Harvey acumula 1,827 minutos distribuidos en 30 partidos, con un registro de tres goles y dos asistencias defendiendo los colores de The Loons.

