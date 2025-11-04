Carlos Harvey regresa a las canchas con Minnesota United

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Carlos Harvey hizo su esperado regreso a las canchas el 3 de noviembre, al ingresar en el minuto 79 del segundo partido de la serie de playoffs entre Minnesota United y Seattle Sounders.

El encuentro, disputado en el Allianz Field, terminó con victoria para Seattle por 4-2, lo que deja abierta la puerta para un decisivo tercer partido este fin de semana en Saint Paul.

El regreso de Harvey fue especialmente significativo, ya que marcó su primer partido desde su lesión con la selección de Panamá en septiembre.

Vamos Carlos 🇵🇦



Carlos Harvey scored the equalizer at the 37' mark, helping Panama to a draw vs. Guatemala in World Cup qualifying. pic.twitter.com/F2P3dWMIN5 — x - Minnesota United FC (@MNUFC) September 9, 2025

El 8 de ese mes, el defensor panameño sufrió una lesión en los meniscos durante el empate 1-1 ante Guatemala, en el estadio Rommel Fernández. Esa lesión lo obligó a someterse a una operación el 18 de septiembre en Estados Unidos, y a perderse los partidos ante El Salvador y Surinam en las Eliminatorias de la Copa del Mundo.

En su regreso al campo, Harvey mostró su deseo de contribuir al equipo y recuperar su nivel, a pesar de los pocos minutos disputados.

“Estoy contento de volver a estar con el equipo y sumarme a la lucha por el pase a la siguiente ronda”, expresó tras el partido.

Y 50 días después, volvió a las canchas Carlos Miguel Harvey con el Minnesota United. pic.twitter.com/1cf7AmnKOd — Billy Pineda (@BillyPinedaPA) November 4, 2025

Con esta aparición, Harvey también podría ser considerado por el director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, para la ventana de noviembre, en la que la Roja se medirá nuevamente ante Guatemala y El Salvador en las eliminatorias mundialistas.

El próximo sábado 8 de noviembre, Minnesota United tendrá una última oportunidad para superar a Seattle Sounders y avanzar a la siguiente fase de los playoffs de la MLS.