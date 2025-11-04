Panamá, 04 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Fútbol

    Carlos Harvey regresa a las canchas con Minnesota United

    Humberto Cornejo
    Carlos Harvey fue el autor del gol del empate entre Panamá y Guatemala por las eliminatorias 2026. LP/Anel Asprilla

    Carlos Harvey hizo su esperado regreso a las canchas el 3 de noviembre, al ingresar en el minuto 79 del segundo partido de la serie de playoffs entre Minnesota United y Seattle Sounders.

    El encuentro, disputado en el Allianz Field, terminó con victoria para Seattle por 4-2, lo que deja abierta la puerta para un decisivo tercer partido este fin de semana en Saint Paul.

    El regreso de Harvey fue especialmente significativo, ya que marcó su primer partido desde su lesión con la selección de Panamá en septiembre.

    El 8 de ese mes, el defensor panameño sufrió una lesión en los meniscos durante el empate 1-1 ante Guatemala, en el estadio Rommel Fernández. Esa lesión lo obligó a someterse a una operación el 18 de septiembre en Estados Unidos, y a perderse los partidos ante El Salvador y Surinam en las Eliminatorias de la Copa del Mundo.

    En su regreso al campo, Harvey mostró su deseo de contribuir al equipo y recuperar su nivel, a pesar de los pocos minutos disputados.

    “Estoy contento de volver a estar con el equipo y sumarme a la lucha por el pase a la siguiente ronda”, expresó tras el partido.

    Con esta aparición, Harvey también podría ser considerado por el director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, para la ventana de noviembre, en la que la Roja se medirá nuevamente ante Guatemala y El Salvador en las eliminatorias mundialistas.

    El próximo sábado 8 de noviembre, Minnesota United tendrá una última oportunidad para superar a Seattle Sounders y avanzar a la siguiente fase de los playoffs de la MLS.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


