Carlos Lee aporta su experiencia a Panamá rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exgrandes ligas está convencido de que la selección cuenta con uno de sus equipos más completos para competir en este torneo.

La preparación de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 cuenta con una voz autorizada. El exgrandes ligas panameño Carlos Lee, leyenda del béisbol nacional, forma parte del grupo de entrenadores que trabaja con la selección que competirá en el máximo torneo de países de este deporte.

Lee, quien defendió los colores de Panamá en las ediciones de 2006 y 2009 del Clásico, además de disputar las eliminatorias de 2012 rumbo al torneo de 2013, también dirigió al equipo nacional en la edición clasificatoria de 2016 rumbo al Clásico de 2017. Su experiencia en el certamen y su trayectoria en las Grandes Ligas lo convierten en una figura clave dentro del cuerpo técnico.

Mi Diario//Agustín Herrera//16-02-2016//Conferencia de prensa en el estadio Rod Carew para anunciar el cuerpo técnico que dirigirá a Panamá en el torneo eliminatorio del Clásico Mundial 2017. Rubiel Moreno, Rodrigo Merón, Olmedo Sáenz, Carlos Lee, Anibal Reluz, Lenin Pictota, Willy Serrano.

“Estamos aquí para aportar nuestro grano de arena, nuestro conocimiento. Creo que tenemos mucho potencial, para mí que he participado en varios clásicos creo que es el equipo más completo que llevamos, ya que por fin nos dieron permiso a todos los muchachos de participar”, expresó Lee.

Panamá integrará el grupo B del torneo, donde enfrentará a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia. El debut será el viernes 6 de marzo ante Cuba, seguido del choque contra Puerto Rico el sábado 7, Canadá el domingo 8 y el cierre de la fase de grupos el lunes 9 frente a Colombia.

“Creo que se puede hacer un buen trabajo, la competencia es dura, sabemos que todos los equipos están reforzados con muy buenos jugadores, jugadores de Grandes Ligas, pero para mí el equipo que gana es el que en realidad va a representar a su país y va por el orgullo y hacer un desempeño bueno”, afirmó.

15 de Nov. de 2012. RI. carlos Lee de Panama en el primer partido de Panama ante Brasil en la eliminatoria para el Clasico Mundial. La Prensa / Ricardo Iturriaga.

El histórico toletero, dueño de 358 cuadrangulares en las Mayores —la mayor cifra para un panameño— y segundo en imparables con 2,273, solo superado por Rod Carew (3,053), también subrayó la importancia de la mentalidad y la disciplina en torneos cortos.

“En estos clásicos se ven muchas estrellas, muchos nombres, pero a veces eso trabaja en contra de ellos mismos y como le dije a los muchachos el primer día. Japón es el que gana y no es el mejor equipo, porque si te pones a ver en papel, no es el mejor equipo, pero es el equipo que viene a ganar, a competir y hacer un trabajo y en esto la disciplina es muy importante”, señaló.

Poder. Carlos Lee lleva nueve jonrones esta temporada y tiene 33 carreras impulsadas.AP /Ed Andrieski.

Con dos premios Silver Slugger (2005 y 2007) y tres Juegos de Estrellas en su carrera (2005, 2006 y 2007), Lee aporta experiencia y liderazgo a una selección que buscará trascender en una de las competencias más exigentes del béisbol internacional.