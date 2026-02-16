Panamá, 16 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Carlos Lee aporta su experiencia a Panamá rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026

    El exgrandes ligas está convencido de que la selección cuenta con uno de sus equipos más completos para competir en este torneo.

    Humberto Cornejo
    Carlos Lee aporta su experiencia a Panamá rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026
    Carlos Lee participando en la práctica de bateo de la selección de Panamá. Foto: Cortesía/Fedebeis

    La preparación de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 cuenta con una voz autorizada. El exgrandes ligas panameño Carlos Lee, leyenda del béisbol nacional, forma parte del grupo de entrenadores que trabaja con la selección que competirá en el máximo torneo de países de este deporte.

    Lee, quien defendió los colores de Panamá en las ediciones de 2006 y 2009 del Clásico, además de disputar las eliminatorias de 2012 rumbo al torneo de 2013, también dirigió al equipo nacional en la edición clasificatoria de 2016 rumbo al Clásico de 2017. Su experiencia en el certamen y su trayectoria en las Grandes Ligas lo convierten en una figura clave dentro del cuerpo técnico.

    Carlos Lee aporta su experiencia a Panamá rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026
    Mi Diario//Agustín Herrera//16-02-2016//Conferencia de prensa en el estadio Rod Carew para anunciar el cuerpo técnico que dirigirá a Panamá en el torneo eliminatorio del Clásico Mundial 2017. Rubiel Moreno, Rodrigo Merón, Olmedo Sáenz, Carlos Lee, Anibal Reluz, Lenin Pictota, Willy Serrano.

    “Estamos aquí para aportar nuestro grano de arena, nuestro conocimiento. Creo que tenemos mucho potencial, para mí que he participado en varios clásicos creo que es el equipo más completo que llevamos, ya que por fin nos dieron permiso a todos los muchachos de participar”, expresó Lee.

    Panamá integrará el grupo B del torneo, donde enfrentará a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia. El debut será el viernes 6 de marzo ante Cuba, seguido del choque contra Puerto Rico el sábado 7, Canadá el domingo 8 y el cierre de la fase de grupos el lunes 9 frente a Colombia.

    “Creo que se puede hacer un buen trabajo, la competencia es dura, sabemos que todos los equipos están reforzados con muy buenos jugadores, jugadores de Grandes Ligas, pero para mí el equipo que gana es el que en realidad va a representar a su país y va por el orgullo y hacer un desempeño bueno”, afirmó.

    Carlos Lee aporta su experiencia a Panamá rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026
    15 de Nov. de 2012. RI. carlos Lee de Panama en el primer partido de Panama ante Brasil en la eliminatoria para el Clasico Mundial. La Prensa / Ricardo Iturriaga.

    El histórico toletero, dueño de 358 cuadrangulares en las Mayores —la mayor cifra para un panameño— y segundo en imparables con 2,273, solo superado por Rod Carew (3,053), también subrayó la importancia de la mentalidad y la disciplina en torneos cortos.

    “En estos clásicos se ven muchas estrellas, muchos nombres, pero a veces eso trabaja en contra de ellos mismos y como le dije a los muchachos el primer día. Japón es el que gana y no es el mejor equipo, porque si te pones a ver en papel, no es el mejor equipo, pero es el equipo que viene a ganar, a competir y hacer un trabajo y en esto la disciplina es muy importante”, señaló.

    Carlos Lee aporta su experiencia a Panamá rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026
    Poder. Carlos Lee lleva nueve jonrones esta temporada y tiene 33 carreras impulsadas.AP /Ed Andrieski.

    Con dos premios Silver Slugger (2005 y 2007) y tres Juegos de Estrellas en su carrera (2005, 2006 y 2007), Lee aporta experiencia y liderazgo a una selección que buscará trascender en una de las competencias más exigentes del béisbol internacional.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más
    • Parque Omar informa que no ha autorizado el ‘Primer Encuentro de Therians en Panamá’. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más