Carlos Lee III regresa a dirigir a Chiriquí para el campeonato Mayor 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El estratega regresa tras haber sido campeón en 2024, con la misión de devolver al equipo a lo más alto del béisbol panameño.

El entrenador Carlos Lee III fue anunciado como nuevo director de Chiriquí para el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2027, marcando así su regreso al banquillo del conjunto del “Valle de la Luna”.

La designación, confirmada por la Liga Provincial de Béisbol de Chiriquí, apuesta nuevamente por un estratega que ya conoce el camino del éxito con la novena chiricana. Lee guió al equipo al título nacional en 2024, la decimoséptima corona en la historia de la provincia.

Jugadores de Chiriquí levantan el trofeo que los acredita como campeones 2024 de la categoría mayor. Foto: Archivo

El técnico asume el reto de devolver a Chiriquí a lo más alto del béisbol panameño, con el objetivo claro de alcanzar una nueva consagración y seguir ampliando el legado de una de las organizaciones más ganadoras del país.

Este nombramiento representa la segunda etapa de Lee al frente del equipo mayor chiricano. Su retorno reemplazará al experimentado timonel Alberto Macré, quien llevó a la novena a la final del torneo 2026, en la que cayó en siete partidos ante Bocas del Toro.

Además, cuenta en su trayectoria con otro título nacional como dirigente, logrado con Panamá Metro en 2022. En la pasada campaña, Lee dirigió a Los Santos, equipo con el que no pudo superar la ronda regular.

El equipo de Panamá Metro se coronó campeón del torneo de béisbol mayor 2022. Tomada de @FedebeisOficial