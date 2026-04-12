Carlos Samudio ganó el Campeonato Centroamericano de Ruta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con las victorias de Samudio y Franklin Archibold en contrarreloj, Panamá alcanza su cuarto título consecutivo en la prueba reina del área.

El panameño Carlos Samudio se proclamó campeón en la prueba élite del Campeonato Centroamericano de Ruta, disputado en Costa Rica.

Samudio se impuso tras una competencia marcada por una fuga de más de 100 kilómetros, en la que también estuvieron su compatriota Bolívar Espinosa y el costarricense Luis Oses.

La definición llegó en el tramo final, cuando el panameño atacó a falta de un kilómetro para la meta, cruzando la línea en solitario para asegurar la medalla de oro.

Panamá completó una jornada positiva con el tercer lugar de Espinosa, quien logró sostener el ritmo del grupo de punta para quedarse con la medalla de bronce.

Con este resultado, el país suma su cuarto título consecutivo en la prueba de ruta élite del Campeonato Centroamericano, consolidando una racha de dominio en la región.

Además del resultado deportivo, la actuación le permite a Panamá seguir sumando puntos en el ránking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), clave en el proceso de clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.