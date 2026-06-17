Adalberto Carrasquilla: ‘Dios hizo posible lo que muchas veces vi imposible’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras superar una carrera contrarreloj por una lesión muscular, el mediocampista estará en el estreno frente a Ghana, iniciando desde el banquillo de suplentes.

En una fecha histórica para el deporte panameño, el mediocampista estrella de la selección nacional, Adalberto Coco Carrasquilla , recurrió a sus redes sociales oficiales para compartir un emotivo mensaje de agradecimiento y resiliencia con todo el país.

Sus palabras surgen justo previo al esperado debut de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a la selección de Ghana.

El volante de 27 años, quien milita en los Pumas de la UNAM de la Liga MX, expresó la profunda carga emocional y el esfuerzo físico que significó llegar a este torneo.

“En este día tan especial para Panamá, solo quiero agradecerle a Dios. Hizo posible lo que muchas veces vi imposible y me puso a prueba hasta el final”, manifestó el jugador mediante su cuenta oficial, desatando una ola de apoyo de los aficionados en las plataformas digitales.

Adalberto “Coco” Carrasquilla.

Una milagrosa recuperación médica

El mensaje de Carrasquilla tiene un trasfondo de superación física crítica. El pasado 24 de mayo, el futbolista sufrió un preocupante tirón en el aductor izquierdo durante la gran final del fútbol mexicano.

Esta dolencia encendió las alarmas del cuerpo técnico panameño y puso en serio riesgo su participación en la cita mundialista.

A pesar del adverso pronóstico inicial, el director técnico de Panamá, Thomas Christiansen, decidió incluirlo en la lista definitiva de 26 convocados.

El estratega apostó por una intensa rehabilitación supervisada por el cuerpo médico de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT). Apenas unos días antes del debut, en el campamento base del equipo ubicado en Ontario, Canadá, “Coco” aceleró notablemente su recuperación. Logró realizar exigentes trabajos de campo con balón bajo la lluvia y prácticas de ritmo diferenciado para recuperar sensaciones competitivas.

Adalberto “Coco” Carrasquilla,

Listos para el estreno mundialista

La incertidumbre sobre su presencia en el terreno de juego terminó por aclararse de forma oficial. El seleccionador Thomas Christiansen confirmó en una rueda de prensa previa al partido que, si bien Carrasquilla no se encuentra al 100% de sus capacidades físicas, sí estará disponible dentro de la convocatoria.

La estrategia del cuerpo técnico establece que el talentoso mediocampista iniciará el compromiso en el banquillo de suplentes. De esta manera, se resguarda su integridad física, permitiéndole ser una variante de lujo según las necesidades del partido frente al combinado africano.

El futbolista cerró su mensaje haciendo un llamado a la unión de sus compañeros y de toda la fanaticada en el istmo.

“Hoy quiero disfrutar este momento y ver a mis compañeros y a todo un país hacer lo mismo, porque detrás de este día hubo muchas lágrimas, tristeza y sacrificio. Esto es de todos”, concluyó el volante canalero.

Sus palabras resumen el sentir de una delegación que debuta con el firme propósito de dejar en alto el nombre de Panamá en el escenario futbolístico más importante del planeta.