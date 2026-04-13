Carrasquilla celebra: Pumas supera a Mazatlán de Bárcenas

Los Pumas UNAM, con el panameño Adalberto Carrasquilla, derrotaron este domingo 3-1 al Mazatlán FC de Édgar Yoel Bárcenas, en compromiso correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga MX.
Pumas marcó diferencias desde temprano. Al minuto 5, Robert Morales abrió el marcador tras recibir un pase filtrado y definir ante el guardameta rival.
¡Ganaron los @PumasMX! 🐾— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 12, 2026
Y ya suman 5️⃣ juegos seguidos sin perder. Triunfo más que valioso para los Auriazules. 👀
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La presión local se mantuvo y al minuto 14 amplió la ventaja con un tanto de Juninho, tras un tiro de esquina que encontró en el segundo poste.
Mazatlán reaccionó antes del descanso, con el chileno Josué Ovalle a los 36 minutos. En una acción individual, por el sector izquierdo, Ovalle superó a la defensa y definió ante Keylor Navas para el 2-1.
📹 | La repetición del primer gol del partido 🔁— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 12, 2026
Gran jugada del equipo felino, la Pantera Morales se encargó de definir y lo hizo con éxito.@PumasMX 2-1 @MazatlanFC 🐾🆚⚓️#LaLigaDeLaAfición ✨ | #ConMéxicoC26 | #UNAMMAZ | #J14 pic.twitter.com/RWSSZVmdsh
En la segunda mitad, Pumas retomó el control del partido y sentenció el resultado al minuto 68, cuando Guillermo Martínez aprovechó un balón dentro del área para definir de zurda y colocar el definitivo 3-1.
📹 | La segunda anotación 🧐— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 12, 2026
Surgió de un tiro de equina, desatención del equipo del Puerto y Juninho aprovechó. @PumasMX 2-1 @MazatlanFC 🐾🆚⚓️#LaLigaDeLaAfición ✨ | #ConMéxicoC26 | #UNAMMAZ | #J14 pic.twitter.com/tuUNgOT9Y2
Con este resultado, el conjunto universitario alcanzó los 27 puntos y se ubicó en la cuarta posición de la tabla, acercándose a la clasificación directa a la fase final. Por su parte, Mazatlán se mantiene en la parte baja con 11 unidades.