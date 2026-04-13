Panamá, 13 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Carrasquilla celebra: Pumas supera a Mazatlán de Bárcenas

    Pumas derrotó 3-1 a Mazatlán y escaló posiciones en la tabla del Clausura de la Liga MX.

    Humberto Cornejo
    Carrasquilla celebra: Pumas supera a Mazatlán de Bárcenas
    Adalberto Carrasquilla (i) celebra un gol con sus compañero en el partido contra Mazatlán. EFE/ Alex Cruz

    Los Pumas UNAM, con el panameño Adalberto Carrasquilla, derrotaron este domingo 3-1 al Mazatlán FC de Édgar Yoel Bárcenas, en compromiso correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga MX.

    Pumas marcó diferencias desde temprano. Al minuto 5, Robert Morales abrió el marcador tras recibir un pase filtrado y definir ante el guardameta rival.

    La presión local se mantuvo y al minuto 14 amplió la ventaja con un tanto de Juninho, tras un tiro de esquina que encontró en el segundo poste.

    Mazatlán reaccionó antes del descanso, con el chileno Josué Ovalle a los 36 minutos. En una acción individual, por el sector izquierdo, Ovalle superó a la defensa y definió ante Keylor Navas para el 2-1.

    En la segunda mitad, Pumas retomó el control del partido y sentenció el resultado al minuto 68, cuando Guillermo Martínez aprovechó un balón dentro del área para definir de zurda y colocar el definitivo 3-1.

    Con este resultado, el conjunto universitario alcanzó los 27 puntos y se ubicó en la cuarta posición de la tabla, acercándose a la clasificación directa a la fase final. Por su parte, Mazatlán se mantiene en la parte baja con 11 unidades.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas. Leer más
    • Fallece el empresario Roberto Motta Alvarado. Leer más
    • Ordenan detener proyecto en Bella Vista tras detectar descarga ilegal de residuos al Matasnillo. Leer más
    • CSS pagará quincena y bono de $50 el 17 de abril: ¿quiénes quedan excluidos?. Leer más
    • Mayer Mizrachi cancela licitación para renovar la calle 50 por falta de recursos. Leer más
    • Colegio de Abogados tilda de ‘extralimitación de funciones’ actuación de la Contraloría. Leer más
    • El puente de las Américas será revisado por personal del Ejército de Estados Unidos. Leer más