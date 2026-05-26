Panamá, 26 de mayo del 2026

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    Copa Mundial

    Carrasquilla estará listo a tiempo para el Mundial

    El volante panameño regresa a Panamá con buenas noticias, ya que la lesión que sufrió, un tirón en el aductor izquierdo, no pone en riesgo su participación en la Copa del Mundo, según ESPN.

    Martha Vanessa Concepción
    Carrasquilla estará listo a tiempo para el Mundial
    Adalberto Carrasquilla.

    El mediocampista panameño, Adalberto “Coco” Carrasquilla, quien tomó un avión rumbo a Panamá para unirse a la concentración del equipo y estar presente en el anuncio de la convocatoria al Mundial 2026, estará disponible para disputar la Copa del Mundo, según informó ESPN.

    +info

    Panamá en vilo por la lesión de Coco CarrasquillaCoco Carrasquilla se realiza exámenes médicos mientras Panamá inicia los entrenamientos mundialistas

    De acuerdo al informe, los exámenes médicos realizados este lunes determinaron que el futbolista sufrió un tirón en el aductor izquierdo en la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul.

    ESPN explica que aunque persiste el dolor físico por el esfuerzo de la final y el golpe anímico tras la derrota de su club, los resultados arrojaron que la gravedad del problema no impedirá que asista a la máxima cita del fútbol mundial.

    Carrasquilla estará listo a tiempo para el Mundial
    Lesión de Carrasquilla ha tenido a todo Panamá en vilo.

    Carrasquilla asistió a las instalaciones de la Cantera de Pumas para despedirse de sus compañeros antes de emprender el vuelo hacia la concentración, señala el reporte.

    Panamá jugará un amistoso contra Brasil este próximo 31 de mayo, pero todo apunta a que el estratega no tomará riesgos innecesarios, guardando la participación de Carrasquilla para el debut oficial programado para el 17 de junio en el Estadio de Toronto, ante Ghana.

    Los fisioterapeutas de la selección asumirán la misión prioritaria de ejecutar un plan de rehabilitación meticuloso para garantizar que la estrella panameña llegue al 100% de sus capacidades.

    Martha Vanessa Concepción


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