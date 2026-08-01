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    PANAMEÑOS EN LA LIGA MX

    Adalberto Carrasquilla regresa con asistencia y Rodríguez marca en derrota de Juárez

    El panameño asistió en el quinto gol de Pumas en la victoria 5-1, en la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga MX.

    Humberto Cornejo
    Adalberto Carrasquilla regresa con asistencia y Rodríguez marca en derrota de Juárez
    Carrasquilla celebra con sus compañeros. Foto: Facebook/Pumas MX

    El panameño Adalberto Carrasquilla volvió a pisar una cancha oficial y lo hizo con impacto inmediato. El volante sumó sus primeros minutos tras la lesión sufrida en mayo y aportó una asistencia en la goleada de Pumas por 1-5 sobre FC Juárez, en la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga MX.

    El encuentro, disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, también tuvo protagonismo istmeño por parte de José Luis Rodríguez, quien marcó el único gol de su equipo.

    Carrasquilla, de 27 años, ingresó al minuto 65 en lugar de Juninho Vieira, marcando así su regreso oficial a la competencia luego de la molestia física que lo dejó fuera de la final ante Cruz Azul el pasado 24 de mayo y que posteriormente le impidió ver acción con la selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    El volante no tardó en hacerse notar. En el tramo final del partido, al minuto 83, asistió a Guillermo Martínez para sellar la goleada universitaria, confirmando su importancia en el funcionamiento del equipo incluso tras su periodo de inactividad.

    Pumas fue ampliamente superior desde la primera mitad. Juninho encaminó el triunfo con un doblete (18’ y 22’) y Robert Morales amplió la ventaja al 40’. Antes del descanso, Rodríguez descontó para Juárez al 45+4’, tras asistencia de Jairo Torres.

    Sin embargo, Pumas mantuvo el control en el complemento. Juninho firmó su triplete al 48’ y, ya en la recta final, Martínez cerró la cuenta con el tanto asistido por Carrasquilla.

    Con este resultado, Pumas sumó su segundo triunfo en tres jornadas y confirmó su buen arranque, logrando además ganar sus dos primeros partidos como visitante en un torneo por primera vez desde el Apertura 2018. En contraste, FC Juárez encadenó su tercera derrota consecutiva en el campeonato.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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