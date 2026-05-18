Carrasquilla se une a históricos panameños en finales de Liga MX

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El volante Adalberto Carrasquilla escribirá un nuevo capítulo para el fútbol nacional este miércoles, cuando dispute la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con los Pumas de la UNAM frente a Cruz Azul, sumándose a ilustres futbolistas panameños que han disputado el partido más importante de una temporada en la máxima categoría del fútbol mexicano.

Carrasquilla llega a esta instancia luego de ser una de las piezas más importantes de los universitarios en la semifinal ante Pachuca. El conjunto felino avanzó tras imponerse 1-0 en el estadio Olímpico Universitario, igualando el global 1-1, pero clasificando gracias a su mejor posición en la tabla durante la ronda regular.

Adalberto Carrasquilla (d) de Pumas disputa un balón con Víctor Guzmán de Pachuca este domingo, durante un partido por las semifinales de la Liga MX entre Pumas y Pachuca en el estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

El canalero, que disputa su tercer torneo en México, ha logrado consolidarse rápidamente en uno de los campeonatos más competitivos del continente. Su capacidad para recuperar balones, darle equilibrio al mediocampo y manejar los tiempos del partido ha sido fundamental en la campaña de los Pumas, que ahora buscarán levantar el título ante Cruz Azul.

Su puesta en escena con el Toluca fue excepcional, con un gol de chilena incluido.

Con esta clasificación, Carrasquilla iguala a un grupo histórico del fútbol nacional, en el que se encuentran Luis Tejada, Blas Pérez y Felipe Baloy, quienes también lograron disputar finales en la Liga MX.

El recordado “Matador” Tejada jugó la final del Apertura 2012 con Toluca, aunque cayó ante Tijuana con marcador global de 4-1. Por su parte, Blas Pérez disputó la final del Clausura 2009 con Pachuca, perdiendo precisamente frente a Pumas con un global de 3-2.

Blas Pérez EFE/David Martínez

Hasta el momento, Felipe Baloy sigue siendo el único futbolista panameño que ha logrado proclamarse campeón en la Primera División de México.

Felipe Baloy y el paso del tiempo

El histórico defensor conquistó el Apertura 2009 con Monterrey tras vencer a Cruz Azul y posteriormente levantó el Clausura 2012 con Santos Laguna.