Carrasquilla titular; Bárcenas y Rodríguez suman minutos en la Liga MX

Los futbolistas panameños continúan sumando minutos y protagonismo en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en el que varios tuvieron participación durante la jornada 13 del certamen mexicano.

Adalberto Carrasquilla fue titular y disputó 64 minutos en el empate 1-1 de los Pumas de la UNAM ante Monterrey.

El volante, de 26 años, completó el 81% de sus pases y generó un pase clave en ofensiva. Con este resultado, los universitarios alcanzaron 14 puntos y se mantienen en zona de playoffs.

Por su parte, Édgar Yoel Bárcenas arrancó en el once inicial del Mazatlán FC, que cayó 2-0 frente a las Chivas de Guadalajara.

El extremo, de 31 años, tuvo un 86% de efectividad en sus pases y realizó un disparo al arco. Con la derrota, Mazatlán quedó con 11 unidades en la posición 15 de la tabla.

En tanto, José Luis Rodríguez ingresó al minuto 65 en el empate 2-2 del FC Juárez ante Pachuca, sustituyendo a Raymundo Fulgencio.

El atacante, de 27 años, aportó dinamismo por la banda en el tramo final del encuentro. Juárez llegó a 19 puntos y se mantiene en la novena posición, dentro de la zona de playoffs.

Por otro lado, Ismael Díaz, de 28 años, no fue convocado en la derrota 2-0 de su equipo frente a Santos Laguna.

Todos los futbolistas panameños vienen de ver acción recientemente con la selección nacional, en la pasada fecha FIFA de octubre.