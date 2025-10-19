Panamá, 19 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol mexicano

    Carrasquilla titular; Bárcenas y Rodríguez suman minutos en la Liga MX

    Humberto Cornejo
    Carrasquilla titular; Bárcenas y Rodríguez suman minutos en la Liga MX
    Adalberto Carrasquilla disputa el balón con Víctor Guzmán, durante un partido de la jornada 13 de la Liga MX. EFE/ Miguel Sierra

    Los futbolistas panameños continúan sumando minutos y protagonismo en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en el que varios tuvieron participación durante la jornada 13 del certamen mexicano.

    Adalberto Carrasquilla fue titular y disputó 64 minutos en el empate 1-1 de los Pumas de la UNAM ante Monterrey.

    El volante, de 26 años, completó el 81% de sus pases y generó un pase clave en ofensiva. Con este resultado, los universitarios alcanzaron 14 puntos y se mantienen en zona de playoffs.

    Por su parte, Édgar Yoel Bárcenas arrancó en el once inicial del Mazatlán FC, que cayó 2-0 frente a las Chivas de Guadalajara.

    El extremo, de 31 años, tuvo un 86% de efectividad en sus pases y realizó un disparo al arco. Con la derrota, Mazatlán quedó con 11 unidades en la posición 15 de la tabla.

    En tanto, José Luis Rodríguez ingresó al minuto 65 en el empate 2-2 del FC Juárez ante Pachuca, sustituyendo a Raymundo Fulgencio.

    El atacante, de 27 años, aportó dinamismo por la banda en el tramo final del encuentro. Juárez llegó a 19 puntos y se mantiene en la novena posición, dentro de la zona de playoffs.

    Por otro lado, Ismael Díaz, de 28 años, no fue convocado en la derrota 2-0 de su equipo frente a Santos Laguna.

    Todos los futbolistas panameños vienen de ver acción recientemente con la selección nacional, en la pasada fecha FIFA de octubre.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más
    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • Estas son las empresas con mejor reputación en Panamá en 2025. Leer más
    • Transparencia Panamá presenta una denuncia por los pagos que recibió Hombres de Blanco, sin un contrato válido. Leer más