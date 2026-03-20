Panamá, 20 de marzo del 2026

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    Fútbol

    Carrasquilla y Pumas se juegan el orgullo ante América

    El volante panameño destaca la importancia del partido por la rivalidad entre ambas instituciones.

    Humberto Cornejo
    Carrasquilla y Pumas se juegan el orgullo ante América
    Adalberto "Coco" Carrasquilla controla el balón ante la mirada de su compatriota Aníbal Godoy en el partido entre los Pumas y el San Diego FC. Cortesía: Concacaf.

    El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla anticipó un partido de alta exigencia este sábado, cuando su equipo, los Pumas, enfrente al América en la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    En la antesala de este compromiso, Carrasquilla dejó claro que el encuentro tiene un significado especial, no solo por los puntos en disputa, sino también por la rivalidad entre ambos clubes.

    “Prefiero ganar los tres puntos porque salvamos el orgullo. Yo soy uno más que se siente identificado con los Pumas, he sufrido muchos partidos donde no sacamos el resultado positivo y veo a mis compañeros cómo sufren”, dijo Carrasquilla en conferencia de prensa.

    El volante destacó además su identificación con el equipo universitario y su disposición para afrontar este tipo de encuentros con la máxima entrega.

    “Sabemos lo que nos estamos jugando, queremos ganar y que estén felices en nuestra casa, y que lloren en otra. Si nos tenemos que jugar el orgullo y los tres puntos, aquí tienen un amigo que los va a defender a muerte”, manifestó Carrasquilla, quien está en su tercer torneo corto con la institución.

    El duelo ante América representa una oportunidad para que Pumas se mantenga en los primeros puestos del campeonato, en una liga que se mantiene muy disputada en su fase regular. Pumas es quinto con 20 puntos, mientras que América es séptimo con 17 unidades.

    El partido está programado para disputarse en el estadio Olímpico Universitario, desde las 10:00 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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