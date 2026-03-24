Panamá, 24 de marzo del 2026

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    Fútbol

    Carrasquilla, Yanis y Barría se suman a La Roja para su preparación en Durban

    El equipo, dirigido por Thomas Christiansen, ya trabaja con la mayoría de sus convocados en su preparación hacia la Copa Mundial 2026.

    Humberto Cornejo
    Carrasquilla, Yanis y Barría se suman a La Roja para su preparación en Durban
    Kadir Barría (i), Adalberto Carrasquilla, César Yanis (c) y José Fajardo a su llegada. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección de Panamá continúa completando su plantel en Durban, tras la llegada este martes de otro grupo de futbolistas que se integran a la concentración de cara a los partidos amistosos frente a Sudáfrica.

    La Federación Panameña de Fútbol informó que los jugadores César Blackman, Andrés Andrade, Ismael Díaz, Adalberto Carrasquilla, Kadir Barría, Jorge Gutiérrez, José Fajardo y César Yanis ya se encuentran en territorio sudafricano, reforzando el grupo que trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen.

    Carrasquilla, Yanis y Barría se suman a La Roja para su preparación en Durban
    Adalberto Carrasquilla (i) disputa el balón con Alejandro Zendejas, durante un partido de la Liga MX entre Pumas y América, en el Estadio Olímpico. EFE/José Méndez

    Este grupo se suma a los futbolistas que arribaron el lunes, como lo son Roderick Miller, José Córdoba, Eric Davis, Cristian Martínez y Yoel Bárcenas.

    Previamente, los primeros en reportarse a la concentración fueron Michael Amir Murillo, Orlando Mosquera, Luis Mejía y Cecilio Waterman, quienes iniciaron el plan de trabajo con una sesión de gimnasio en el hotel de concentración con el preparador físico Christian Beguer y el fisioterapeuta Juan Carlos Andrión.

    Carrasquilla, Yanis y Barría se suman a La Roja para su preparación en Durban
    Fernando González disputa el balón con Ismael Díaz (i) este miércoles, durante un partido del torneo clausura 2026 de la Liga MX. EFE/ Francisco Guasco

    Para este martes, el equipo tiene programado su entrenamiento a las 11:00 a.m., en el Sugar Ray Xulu Stadium, escenario que fue utilizado como sede de entrenamientos durante la Copa del Mundo de 2010.

    Estos compromisos amistosos forman parte de la preparación del conjunto panameño con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde Panamá integra el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

    Carrasquilla, Yanis y Barría se suman a La Roja para su preparación en Durban
    Cecilio Waterman viene de marcar este fin de semana con Universidad Católica. Foto: Tomada de @UCatolicaEC

    El primero de los encuentros ante el combinado sudafricano se disputará en el Moses Mabhida Stadium este viernes a las 12:00 p.m., mientras que el segundo amistoso está programado para el 31 de marzo en el DHL Stadium, a partir de las 12:30 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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