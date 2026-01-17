Carrick debuta con triunfo en el derbi de Mánchester

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Michael Carrick debuta con victoria en el derbi: Manchester United supera 2-0 al City con orden, contragolpe y un Old Trafford entregado.

El Manchester United lució un lavado de cara espectacular con el primer duelo en el banquillo de Michael Carrick, que dirigió a su equipo hacia la victoria en el derbi frente al Manchester City (2-0), muy tocado tras encadenar su cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria.

Si el Arsenal gana al Nottingham Forest, el City terminará la jornada a nueve puntos de distancia. Incluso podría culminar el fin de semana en la tercera plaza si el Aston Villa suma tres puntos contra el Everton. Y la culpa la tuvo Carrick, que tras sustituir a David Fletcher a los mandos del United ensambló las piezas de su equipo para firmar un duelo de gran nivel.

El público presente en Old Trafford se divirtió por primera vez en mucho tiempo. Vio a un equipo ordenado, con una idea de juego de la que carecía y con salidas al contragolpe eléctricas como las que gustan a su afición.

Carrick dejó su sello con cinco cambios respecto al once que perdió la pasada jornada frente al Brighton & Hove Albion (1-2). Se quedaron en el banquillo Leny Yoro, Manuel Ugarte, Matheus Cunha, Mason Mount y Benjamin Sesko, mientras que Harry Maguire, Casemiro, Luke Shaw, Amad Diallo y Bryan Mbeumo aparecieron en la alineación.

En el otro lado, el City, después de tres empates consecutivos, no podía fallar si quería seguir la estela del Arsenal. Pep Guardiola repitió un patrón parecido con el que consiguió derrotar al Newcastle United en la Copa de Inglaterra (0-2) cuatro días antes. Jugaron casi los mismos, excepto Rodri Hernández y Rico Lewis, que sustituyeron a Nico O’Reilly y Matheus Nunes.

Con esas piezas sobre el terreno de juego, el choque, desde el inicio, fue siempre para el Manchester United, muy bien situado, dominador y muy enchufado con un cabezazo de Maguire a los dos minutos que reventó el larguero de la portería defendida por Gianluigi Donnarumma.

Best keeper in the world ladies and gents...Gianluigi Donnarumma pic.twitter.com/sC75HZcL9Y — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) January 17, 2026

El City siempre se vio superado, careció de iniciativa alguna y se fió en exceso a las individualidades de sus extremos. Lo intentaron sin resultado Jeremy Doku y Antoine Semenyo, muy mal acompañados por los laterales, sobre todo por Nathan Aké. Del resto, casi no hubo noticias.

De hecho, sólo acarició el gol en dos ocasiones al final del primer acto: un cabezazo de Aké a la salida de un córner que salvó Senne Lammmens y un zurdazo de Semenyo ajustado al palo.

Fue un arranque de orgullo tras casi 45 minutos de dominio del United, que marcó dos veces en fuera de juego (Diallo y Bruno Fernandes) y gozó de una ocasión clarísima de Dorgu que salvó Donnarumma.

MANCHESTER. IS. REDDDDD! 🤩❤️ — Manchester United (@ManUtd) January 17, 2026

Guardiola reaccionó en el descanso. Reubicó a Aké en el centro de la defensa, colocó a O’Reilly en la izquierda y quitó a Foden, dando entrada a Rayan Cherki. No cambió nada.

El United siguió a su ritmo, como un martillo pilón y más fino al contragolpe. Donnarumma prolongó la agonía con tres paradones, incluido uno doble ante Casemiro, y otra gran estirada a Mbeumo.

Sin embargo, no pudo con Mbeumo, que en el minuto 65 derribó la muralla con un disparo cruzado que provocó la explosión de Old Trafford. Diez minutos después, llegó el segundo, obra de Dorgu, tras empujar un centro de Matheus Cunha desde la banda izquierda.

La aparición del danés fue definitiva. Durante quince minutos el City pidió la hora, y el 2-0 fue suficiente para Old Trafford, que disfrutó de una victoria que anuló a su principal enemigo, en crisis de resultados y con el título cada vez más lejos. Carrick, con una puesta en escena brillante, oxigenó a su equipo en un estreno soñado.

Ficha técnica:

2.- Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez, Shaw (Heaven, min. 91); Casemiro (Ugarte, min. 81), Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes (Mount, min. 92), Dorgu; y Mbeumo (Cunha, min. 71).

0.- Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne (O’Reilly, min. 46), Aké; Rodri; Semenyo, Foden (Cherki, min. 46), Bernardo Silva (Reijnders, min. 80), Doku (Ait Nouri, min. 80); y Haaland (Mukasa, min. 80).

Goles: 1-0, min. 65: Mbeumo; 2-0, min. 76: Dorgu.

Árbitro: Anthony Taylor. Mostró cartulina amarilla a Dalot (min. 11) y a Shaw (min. 17) por parte del Manchester United a Rodri (min. 45+2) y Lewis (min. 75) por parte del Manchester City.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Premier League disputado en Old Trafford ante cerca de 70.000 espectadores.