Carta al Niño Dios: 5 deseos para el deporte en 2026

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En estas fiestas navideñas, no se me ocurrió una mejor manera de celebrarlas que reviviendo mi infancia y escribiéndole una Carta al Niño Dios, pidiéndole cinco deseos —o regalos— relacionados con el deporte panameño y mundial para este 2026 que se avecina.

1. Que Panamá gane un partido en la Copa del Mundo

El primer regalo que deseo para este 2026 es que Panamá haga el mejor papel posible en la Copa del Mundo. Como mínimo, me gustaría que le vaya mejor de lo que le fue en el Mundial de Rusia 2018, donde, por tratarse de nuestra primera participación, muchos nos conformamos con solo ir y participar.

Para este certamen de 2026, por más que tengamos un grupo sumamente complicado, con selecciones candidatas al título como Inglaterra y Croacia, además de una selección con amplia trayectoria como Ghana, Panamá puede y debe aspirar a más. Para mí, ser mejores pasa por ganar al menos un partido.

La lógica indica que la mejor oportunidad llegará en la primera salida ante Ghana, el 17 de junio en Toronto. Todas las miradas del pueblo panameño —y también del centroamericano, al ser Panamá el único representante de la región— estarán puestas en ese encuentro.

Cómo le vaya a Panamá en ese partido dictará el resto del torneo. Una victoria permitiría a Thomas Christiansen plantear los encuentros ante Croacia e Inglaterra con mayor tranquilidad y sin nada que perder, lo que podría abrir la puerta a soñar con rascar algún punto adicional.

Los mundiales, sin embargo, se juegan partido a partido. Antes de pensar en Croacia o Inglaterra, toca pensar en Ghana, que por ser el primer partido y el menos intimidante en el papel, termina siendo también el más importante.

2. Que la selección femenina clasifique al Mundial y a los Juegos Olímpicos

La selección masculina no es la única que se juega cosas grandes en 2026. La selección femenina de Panamá estará compitiendo por el cupo directo a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y, al mismo tiempo, por la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta eliminatoria se disputará en noviembre de 2026, durante el Campeonato Femenino de Concacaf, en una sede aún por confirmar, aunque todo apunta a Estados Unidos, Canadá o México. Panamá todavía debe sellar su clasificación, pero el camino ha comenzado de buena manera tras golear a Curazao en su debut en el Grupo E.

La fase continuará en marzo con la visita a San Cristóbal y Nevis, y cerrará en abril cuando las panameñas reciban a Aruba y Cuba. Ocho selecciones avanzarán al Campeonato de Concacaf, que se jugará bajo formato de eliminación directa.

Los cuatro semifinalistas clasificarán al Mundial y tres equipos obtendrán boleto olímpico. Con Estados Unidos ya clasificado como anfitrión, existe la posibilidad de que incluso el partido por el tercer puesto otorgue un cupo, lo que hace que el sueño sea realista.

3. Una participación destacada en el Clásico Mundial de Béisbol

El primer gran compromiso del país a nivel de selecciones llegará en marzo, cuando Panamá dispute el Clásico Mundial de Béisbol. Los panameños compartirán el Grupo A, que se jugará íntegramente en San Juan, Puerto Rico, junto a Cuba, Canadá, Puerto Rico y Colombia.

En la edición de 2023, Panamá regresó a la máxima cita del béisbol internacional tras ausentarse desde 2009 y lo hizo de gran manera. Ganó dos de cuatro partidos y quedó a un paso de los cuartos de final, eliminado solo por diferencia de carreras en un grupo donde todos terminaron con marca de 2-2.

El reto en 2026 será aún mayor, con potencias como Cuba y Puerto Rico, además de selecciones sólidas como Canadá y Colombia. Sin embargo, el béisbol panameño vive un renacer con nombres como José Caballero, Iván Herrera, Miguel Amaya y Edmundo Sosa. Este puede ser el torneo para dar el golpe y avanzar a la ronda eliminatoria.

4. Que los Yankees vuelvan a ser campeones con un panameño dentro

Desde que tengo uso de razón, soy fanático de los Yankees de Nueva York. Crecí viendo la era dorada de Mariano Rivera, Derek Jeter, Jorge Posada y Andy Pettitte, cuando los Bombarderos del Bronx ganaron cuatro títulos en cinco años.

Cuando José “Chema” Caballero empezó a vestir la camiseta del equipo, sentí orgullo de volver a tener a un panameño en mi equipo favorito. Tras ganar su último campeonato en 2009, los Yankees han quedado a deber, y aunque en 2024 estuvieron cerca, fueron superados con claridad en la Serie Mundial.

Este deseo está más cerca del sueño que de la lógica, pero ojalá que en 2026 los Yankees puedan sacarse esa espina y, de la mano de “Chema”, volver a levantar el trofeo.

5. Más finales de Grand Slam entre Alcaraz y Sinner

El tenis, junto con el fútbol, es mi deporte favorito, y no podía cerrar esta carta sin un deseo relacionado con él. El 2025 nos regaló por primera vez finales de Grand Slam entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos grandes referentes del tenis actual.

La de Roland Garros fue un clásico instantáneo, con Alcaraz remontando un 2-0 y salvando puntos de campeonato. Luego se repartieron Wimbledon y el US Open, aunque sin alcanzar el dramatismo de París.

Para 2026 soy más ambicioso: sueño con verlos enfrentarse en todas las finales de Grand Slam, de Australia a Estados Unidos. Ese, sin duda, sería el mejor regalo para cualquier fanático del tenis.