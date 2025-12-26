Caso Tomás Rodríguez: Sporting San Miguelito rompe el silencio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sporting San Miguelito salió al paso de la polémica generada en torno a la cesión a préstamo del delantero panameño Tomás Rodríguez, luego de que no se concretara su llegada al Olimpia de Paraguay y finalmente llegara al Deportivo Saprissa de Costa Rica, situación que provocó duras declaraciones del presidente del club paraguayo.

A través de un comunicado oficial, la institución académica fijó su postura y defendió el manejo realizado durante el proceso de negociación, asegurando que actuó bajo criterios formales, institucionales y en resguardo del futbolista.

En el documento, el club señaló textualmente que “en relación con el proceso de negociación por el jugador Tomás Rodríguez, el club ha actuado en todo momento por canales formales, con respeto institucional hacia las partes involucradas y con el objetivo principal de proteger el desarrollo profesional y humano del futbolista”.

El Sporting también hizo referencia directa al clima de tensión generado tras las versiones difundidas en redes sociales y a las críticas provenientes desde Paraguay. En ese sentido, indicó que “en las últimas horas han circulado en redes sociales afirmaciones y calificativos que no representan el espíritu con el que Sporting San Miguelito gestiona sus relaciones deportivas”.

Dentro del comunicado, el club estableció tres puntos clave para aclarar su postura. En primer lugar, recalcó que “Sporting San Miguelito no bloquea oportunidades para sus jugadores; trabaja para que cada movimiento se realice de manera ordenada, legal y transparente”.

Además, subrayó que los procesos de negociación entre clubes requieren discreción, al afirmar que “las negociaciones entre clubes incluyen condiciones y etapas que deben manejarse con confidencialidad y responsabilidad”.

Finalmente, el club dejó claro que toda información oficial será canalizada exclusivamente por vías formales, al reiterar que “cualquier información oficial será comunicada únicamente por nuestros canales institucionales”.

El comunicado cierra con un llamado al respeto en medio de la controversia, solicitando consideración hacia todas las partes involucradas. “Solicitamos respeto para el jugador, su familia y todas las instituciones. Sporting San Miguelito mantiene su compromiso con el fútbol, con su cantera y con la afición”, concluye el mensaje.