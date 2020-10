Cavani al United, la principal operación en frenético cierre del ‘mercato’ europeo

Pese a haber dispuesto de varias semanas para formar sus planteles, algunos de los grandes clubes europeos esperaron a las últimas horas del ‘mercato’ para cerrar las últimas operaciones, entre ellas el fichaje del uruguayo Edinson Cavani por el Manchester United.

Pero el equipo inglés, que este lunes también fichó al defensa brasileño Alex Telles, procedente del Oporto, y al joven extremo marfileño del Atalanta Amad Diallo, de 18 años, no fue el único animador del último día del ‘mercato’.

El París SG firmó a Rafinha, Danilo Pereira y Moise Kean; el Bayern completó su plantel con tres incorporaciones, Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting y Bouna Sarr y la Juventus se hizo con los servicios del joven Federico Chiesa (22 años), procedente de la Fiorentina.

En un mercado estival atípico por la pandemia del covid-19, en el que, exceptuando en Inglaterra, los grandes clubes europeos se mostraron prudentes ante los estragos de la crisis sanitaria y las incertezas financieras, el Manchester United fue sin duda el que dio el gran golpe con la contratación de Cavani, que se encontraba sin equipo desde que finalizó su contrato en junio con el París SG.

“El Manchester United es uno de los mayores clubes del mundo; es un verdadero honor estar aquí”, declaró en el comunicado del club el delantero uruguayo de 33 años, que firmó por una temporada más otra opcional.

El ‘Matador’ aportará experiencia y agresividad a la joven delantera de un United que pelea desde hace años por volver a la élite del fútbol inglés... y que podría enfrentarse al París SG, club del que se marchó como máximo goleador histórico, el próximo 20 de octubre en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Un día después de la humillación histórica tras el 6-1 encajado en Old Trafford frente al Tottenham, el United no se conformó con fichar sólo a Cavani y aprovechó las últimas horas del ‘mercato’ para cerrar las contrataciones del lateral brasileño Alex Telles, pagando unos 15 millones de dólares al Oporto, y del joven extremo marfileño Amad Diallo, del Atalanta, aunque esta joven promesa no llegará a Old Trafford hasta enero.

Para sustituir a Cavani, el París SG ya había ejecutado la opción de compra que tenía por el delantero argentino Mauro Icardi, que ya jugó en el campeón francés la pasada temporada cedido por el Inter, aunque el club galo también se movió mucho en la última jornada del ‘mercato’ para fortalecer el equipo.