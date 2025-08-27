Ceballos da portazo a su salida al Olympique de Marsella

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las negociaciones del Olympique de Marsella para concretar el fichaje de Dani Ceballos no han llegado a buen puerto, y el centrocampista del Real Madrid no recalará en el club francés.

En un miércoles en el que los clubes se pusieron manos a la obra en busca de formalizar un acuerdo, con entendimiento, finalmente el futbolista no aceptó las condiciones del Olympique de Marsella y la operación se paralizó.

Un Ceballos que tiene contrato con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2027 y que tiene por delante hasta el 1 de septiembre, cuando cierra el mercado de fichajes, para, si mantiene su deseo, encontrar una salida del Real Madrid en busca de mayor protagonismo.

🚨❌ The deal for Dani Ceballos to Olympique Marseille is currently OFF.



As reported earlier, nothing was done or sealed yet despite advanced talks last night… and OM won’t wait anymore.



OM will focus on different targets as Dani Ceballos wants to reflect on his future. pic.twitter.com/y9QrB6QNzn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025

Un rol que no apunta a tener en el Real Madrid, ya que su importancia respecto a la pasada temporada, en la que contó con 1,988 minutos con Carlo Ancelotti, parece lejos de repetirse.

La llegada de Xabi Alonso ha reducido su rol, y ha disputado sólo un minuto ante Osasuna y cuatro ante el Real Oviedo en los dos primeros partidos de LaLiga EA Sports.

Una potencial marcha de Dani Ceballos que, por el momento, no haría al Real Madrid moverse en el mercado en busca de otro centrocampista, con Xabi Alonso pudiendo contar con Tchouaméni, Camavinga (lesionado), Fede Valverde, Jude Bellingham (lesionado) y Arda Güler.

Además, si Ceballos sale, cogerá mayor protagonismo el canterano Thiago Pitarch, recientemente renovado, que aún no ha debutado en Liga pero ya entró en las dos convocatorias.