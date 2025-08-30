Panamá, 31 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Cecilio Waterman marca el gol del triunfo de Coquimbo Unido, líder del fútbol chileno

    Guillermo Pineda G.
    Cecilio Waterman marca el gol del triunfo de Coquimbo Unido, líder del fútbol chileno
    Cecilio Waterman llegó a 10 goles con la camiseta del Coquimbo Unido chileno. Tomado de Cooperativa Chile

    El panameño Cecilio Waterman volvió a ser decisivo este sábado al marcar el tanto que le dio la victoria 0-1 a Coquimbo Unido frente a Huachipato, en duelo disputado en el estadio CAP de Talcahuano por el Campeonato Nacional 2025.

    El delantero, de 34 años, anotó el único gol del compromiso en los primeros minutos tras una acción individual por la banda izquierda, en la que superó a su marcador y definió con un potente remate de zurda imposible para el portero rival.

    Con esa anotación, Waterman llegó a ocho goles en la liga chilena y acumula 12 en lo que va del 2025 entre club y selección, cifra en la que se incluye su recordado tanto frente a Estados Unidos en la semifinal del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

    Coquimbo Unido, dirigido por Esteban González, sumó 53 puntos y se mantiene como líder exclusivo del torneo, con una amplia ventaja sobre sus perseguidores inmediatos: Palestino (39) y Universidad de Chile (38).

    A falta de ocho fechas para el final, los “Piratas” se consolidan como firmes candidatos al título.

    Waterman, que en la segunda mitad 2024 apenas disputó dos encuentros con Alianza Lima antes de su regreso al fútbol chileno, ha demostrado plena recuperación física con 20 partidos ligueros jugados en 2025 y un rendimiento que lo llevó a ser uno de los 24 convocados por Thomas Christiansen para el arranque de la fase final de las eliminatorias mundialistas.

    El próximo compromiso de Coquimbo Unido será en casa el viernes 12 de septiembre frente a Ñublense, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde buscarán dar un paso más hacia el campeonato.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • ¿Quién administrará los nuevos puertos? El Canal de Panamá prepara licitación abierta. Leer más