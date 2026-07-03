Cecilio Waterman pone fin a su etapa con la selección de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El delantero panameño anunció el fin de su ciclo con la selección nacional mediante un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

La participación de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcó el cierre de una etapa para el delantero panameño Cecilio Waterman, quien este jueves 2 de julio anunció su retiro de la selección nacional con un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Hoy toca despedirme de mi amada Selección de Panamá“, escribió el futbolista al inicio de un mensaje en la que agradeció los años defendiendo la camiseta nacional.

“Es difícil encontrar las palabras precisas cuando se cierra el capítulo más importante de una carrera. Fueron años llenos de emociones, alegrías, sacrificios y momentos que se quedarán grabados para siempre en mi alma”, expresó.

Cecilio Waterman (c) y Cristian Martínez (d) de Panamá entrenan en el complejo deportivo Nottawasaga en Ontario (Canadá). EFE/Bienvenido Velasco

Waterman, nacido el 13 de abril de 1991, recordó que disputó 52 partidos con la selección mayor y anotó 14 goles, cifras que, aseguró, representan un motivo de orgullo.

“Cada vez que escuché nuestro himno, cada vez que llevé el escudo sobre el pecho, sentí el privilegio más grande que puede tener un futbolista: representar a su país”, comentó.

El delantero también destacó que uno de los mayores logros de su trayectoria fue cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo con Panamá.

“Tuve la enorme dicha de cumplir el sueño máximo de cualquier jugador, como es disputar un Mundial con mi amada Panamá. Cada entrenamiento, cada viaje, cada concentración y cada partido son recuerdos que guardaré para siempre en mi corazón”.

En su despedida, Waterman aseguró que, aunque deja de vestir la camiseta de la selección, seguirá apoyando al equipo como un aficionado más.

“Hoy dejo de ser jugador de la Selección Mayor de Panamá, pero jamás dejaré de ser un hincha fiel. Viviré cada partido con la misma pasión con la que defendí esta camiseta, alentando desde donde me toque estar, porque el amor por Panamá nunca termina”.

Cecilio Waterman se despide de la Roja. LP Anel Asprilla

El atacante también agradeció a sus compañeros, a los cuerpos técnicos que confiaron en él, al personal que trabajó alrededor de la selección y a la afición panameña por el respaldo recibido durante su carrera.

“Mi corazón llevará por siempre grabada a fuego el águila harpía, símbolo de la fuerza, la grandeza y el orgullo de nuestra tierra. Ese escudo será parte de mí hasta el último de mis días. Hoy me despido de la cancha, pero nunca de mi país”, afirmó el panameño, actual jugador de Universidad de Concepción de Chile.