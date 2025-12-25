Cecilio Waterman regresa a la Universidad de Concepción

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero panameño Cecilio Waterman fue anunciado como nuevo refuerzo de la Universidad de Concepción, club recién ascendido a la Primera División del fútbol chileno, en lo que representa su segunda etapa en la institución, tras haber defendido sus colores entre 2020 y 2022.

La llegada de Waterman se produce luego de un año altamente exitoso con Coquimbo Unido, equipo con el que se coronó campeón del fútbol chileno, el primer título nacional en la historia del club, tras 67 años.

“Abrimos nuestro regalo de Navidad y vuelve a casa nuestro querido Cecilio Waterman. Con experiencia en el extranjero y en clubes de nuestro fútbol, además de ser seleccionado nacional de Panamá y protagonista en la reciente clasificación de su país a la Copa del Mundo 2026, Cecilio llega a nuestro equipo desde Coquimbo Unido, club con el que se coronó campeón del fútbol chileno”, publicó el club en su presentación.

Waterman fue una de las piezas clave en la campaña dorada de Coquimbo Unido, al marcar 11 goles y convertirse en uno de los pilares ofensivos del equipo campeón.

Cecilio Waterman de Coquimbo besa el trofeo, luego de quedar campeón al ganar un partido de la Liga de Primera. EFE/ Hernán Contreras

Con este movimiento, el atacante, en su paso por el fútbol chileno, ha jugado para Universidad de Concepción, Everton, Cobresal y Coquimbo Unido.

“Nos vemos pronto”, respondió Waterman a la publicación de Universidad de concepción.

El regreso de Waterman se da en un momento clave para la Universidad de Concepción, que busca afianzarse en la Primera División con una plantilla que combine experiencia y competitividad.

Cecilio Waterman. LP/Anel Asprilla

El delantero panameño será uno de los referentes ofensivos del equipo para la temporada venidera.