Cecilio Waterman se despide de Coquimbo Unido tras el histórico título

El delantero panameño Cecilio Waterman culminó su etapa en Coquimbo Unido, club con el que alcanzó la gloria en 2025 al conquistar el histórico título de la primera división de Chile.

“Hoy me despido de este hermoso club”, expresó el atacante en un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

Waterman fue protagonista en la campaña dorada del conjunto Pirata, al lograr el primer campeonato nacional del club en 67 años, además de su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

“Logramos ser campeones bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords como la linda familia que formamos en el club… Porque una vez Pirata, siempre Pirata”, escribió el panameño, agradeciendo el cariño de la afición y del entorno coquimbano.

Jugadores de Coquimbo celebran este domingo, luego de quedar campeones al ganar un partido de la Liga de Primera entre Coquimbo Unido y Unión La Calera en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo (Chile). Un gol del delantero panameño Cecilio Waterman encaminó la victoria por 2-0 ante Unión La Calera, con la cual Coquimbo Unido se coronó campeón de la liga chilena por primera vez en sus 67 años de historia. EFE/ Hernán Contreras

Coquimbo Unido representó el cuarto paso de Waterman por el fútbol chileno, tras sus anteriores etapas en Universidad de Concepción, Everton y Cobresal. Su gran rendimiento en el torneo 2025 lo ha colocado en el radar internacional. Según medios internacionales y en el ambiente futbolístico se rumora que su futuro podría estar en México o incluso en Argentina.

Cecilio Waterman de Coquimbo besa el trofeo, luego de quedar campeón al ganar un partido de la Liga de Primera. EFE/ Hernán Contreras

El panameño cierra así un ciclo inolvidable con Coquimbo, dejando una huella imborrable en un club al que ayudó a escribir una de las páginas más importantes de su historia.