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    Fútbol

    Cecilio Waterman se inspira en ‘Manotas’ Mejía y termina como héroe bajo el arco

    El delantero panameño no solo marcó el gol del triunfo de Universidad de Concepción, sino que terminó como portero, revelando que tomó como referencia a su amigo.

    Humberto Cornejo
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    El fútbol siempre guarda espacio para lo inesperado, pero lo de Cecilio Waterman en Chile rozó lo insólito, al ser delantero, goleador, y portero en una misma noche.

    El atacante panameño fue determinante en la victoria 2-1 de la Universidad de Concepción sobre la Universidad de Chile, al marcar el gol que terminó inclinando la balanza en la jornada 21 del fútbol chileno.

    Corría el minuto 17 cuando Waterman apareció en un contragolpe letal. La jugada nació en los pies de Rogelio Funes Mori, quien filtró un pase preciso para dejar al panameño lanzado al espacio. Con potencia y decisión, el delantero ganó en velocidad, dejó atrás a dos defensores y superó al portero para firmar el tanto que, a la postre, sería definitivo.

    Sin embargo, lo más llamativo llegó en los minutos finales. Tras la expulsión del arquero argentino Jorge Boun por reclamar una decisión arbitral y alguien debía asumir la responsabilidad bajo los tres palos.

    El goleador se colocó la camiseta y los guantes de portero, pasando de héroe ofensivo a último hombre en defensa. Las imágenes del momento, con el panameño adaptándose al arco en pleno cierre del partido, reflejan la esencia de su entrega y compromiso.

    Tras el encuentro, el propio Waterman explicó con naturalidad su improvisada actuación, incluso mencionando una referencia muy cercana a su compatriota Luis Mejía.

    “Mi mejor amigo panameño es Mejía, concentro con él desde hace mucho en la selección. También tengo buena relación con Diego ‘Mono’ Sánchez. Ya había ido al arco en entrenamientos y me tocó hacerlo hoy”, comentó.

    “En un reducido me tocó atajar, hice un par de tapadas. Esta vez no quedaba de otra. Por suerte no me patearon y sirvió para ganar”.

    Este triunfo tiene un peso significativo para la Universidad de Concepción, que logra salir de la zona de descenso al alcanzar 22 puntos, superando a Cobresal, que se queda con 21.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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