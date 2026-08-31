Cecilio Waterman se inspira en ‘Manotas’ Mejía y termina como héroe bajo el arco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero panameño no solo marcó el gol del triunfo de Universidad de Concepción, sino que terminó como portero, revelando que tomó como referencia a su amigo.

El fútbol siempre guarda espacio para lo inesperado, pero lo de Cecilio Waterman en Chile rozó lo insólito, al ser delantero, goleador, y portero en una misma noche.

El atacante panameño fue determinante en la victoria 2-1 de la Universidad de Concepción sobre la Universidad de Chile, al marcar el gol que terminó inclinando la balanza en la jornada 21 del fútbol chileno.

𝘼𝙪𝙧𝙖: “Se refiere al carisma, la presencia y el estilo personal de alguien, recalcando su prestigio y poder sin perder la compostura”



𝘾𝙀𝘾𝙄𝙇𝙄𝙊 𝙒𝘼𝙏𝙀𝙍𝙈𝘼𝙉: 𝘼𝙐𝙍𝘼 😮‍💨🟡🔵#ElOrgulloDeSerForero #ElÚnicoCampeónDeConcepción 🔔 pic.twitter.com/5W2paMku6E — C.D. U. de Concepción (@FutbolUdeC) August 31, 2026

Corría el minuto 17 cuando Waterman apareció en un contragolpe letal. La jugada nació en los pies de Rogelio Funes Mori, quien filtró un pase preciso para dejar al panameño lanzado al espacio. Con potencia y decisión, el delantero ganó en velocidad, dejó atrás a dos defensores y superó al portero para firmar el tanto que, a la postre, sería definitivo.

Sin embargo, lo más llamativo llegó en los minutos finales. Tras la expulsión del arquero argentino Jorge Boun por reclamar una decisión arbitral y alguien debía asumir la responsabilidad bajo los tres palos.

El goleador se colocó la camiseta y los guantes de portero, pasando de héroe ofensivo a último hombre en defensa. Las imágenes del momento, con el panameño adaptándose al arco en pleno cierre del partido, reflejan la esencia de su entrega y compromiso.

Tras el encuentro, el propio Waterman explicó con naturalidad su improvisada actuación, incluso mencionando una referencia muy cercana a su compatriota Luis Mejía.

“Mi mejor amigo panameño es Mejía, concentro con él desde hace mucho en la selección. También tengo buena relación con Diego ‘Mono’ Sánchez. Ya había ido al arco en entrenamientos y me tocó hacerlo hoy”, comentó.

“En un reducido me tocó atajar, hice un par de tapadas. Esta vez no quedaba de otra. Por suerte no me patearon y sirvió para ganar”.

🤯⚽🇵🇦 ¡QUIÉN MÁS QUE TÚ, CRACK!



Funes Mori habilitó de gran manera a Cecilio Waterman y el panameño se lució con esta increíble conquista en este #MatchdayDomingo. El Campanil golpea a #LaU en el primer tiempo.



¡Disfruta la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026! Suscríbete a… pic.twitter.com/UXw0bvjLSK — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 30, 2026

Este triunfo tiene un peso significativo para la Universidad de Concepción, que logra salir de la zona de descenso al alcanzar 22 puntos, superando a Cobresal, que se queda con 21.