Cecilio Waterman: ‘Son los dos partidos más importantes de nuestra vida’

A tres días del decisivo duelo entre Guatemala y Panamá por la fase final de las eliminatorias mundialistas, el delantero Cecilio Waterman envió un mensaje de compromiso total y confianza al país.

El atacante de 34 años, campeón reciente con Coquimbo Unido en Chile, reconoció la magnitud del momento que vive la selección panameña: “Son los dos partidos más importantes de nuestra vida. Si no lo hacemos, quedamos fuera”.

El delantero habló este lunes con la serenidad de la experiencia, pero con la intensidad de quien sabe que no hay margen de error.

“Tenemos que ir convencidos de ir a ganar. No nos sirve más nada. Hay que mantener la energía positiva para sacar esto adelante”, dijo. “Nos estamos jugando cosas importantes para el país. Ellos (Guatemala) también se juegan su chance, pero tenemos que ir con mentalidad ganadora”.

Waterman, quien debutó con la selección absoluta en diciembre de 2010 a los 19 años y suma 48 partidos y 12 goles, insistió en que el grupo cuenta con la madurez necesaria para afrontar la presión.

“Todos tenemos que poner nuestro granito. No vamos a cargarle la maleta a ‘Negrito’ (Alberto Quintero). Es una buena persona y vino a aportar lo suyo. Todos debemos poner ese peso para llevar al país al Mundial”.

Alberto Quintero, de 37 años de edad, recibió su primer llamado en poco más de 20 meses tras un 2025 excepcional con el Plaza Amador.

Sobre el debate táctico de si Panamá debe jugar con dos centrodelanteros, Waterman fue claro: “No soy técnico todavía ni pienso serlo. Eso va más al técnico, que es quien estudia los partidos. Esperemos que sea la mejor decisión para todos”.

El atacante también se refirió al momento personal que atraviesa tras consagrarse campeón en Chile.

“Me fui de Panamá muy chico, sin nada. Me ha tocado jugar finales y perderlas, sufrir lesiones… y ahora me tocó vivir este momento lindo de lograr un título. Mis compañeros siguen celebrando, pero yo estoy enfocado en mi país. La resiliencia me ha enseñado a seguir adelante, y eso es lo que uno trae a esta selección”.

Con respecto al reto goleador del equipo, Waterman fue autocrítico pero optimista: “Hemos tenido ese detalle de convertir pocos goles. Ojalá que la pelota entre, que pegue en el palo y entre. No podemos ir los delanteros pensando que no va a entrar, estaríamos equivocados. Con goles se ganan los partidos, y lo más importante en el fútbol es la victoria. Uno daría lo que sea por ganar, y más por el país”.

También opinó sobre la reciente polémica por la lesión del portero Kevin Mier tras una jugada con Carrasquilla en México. “Vi la jugada. Sabemos cómo es él como jugador, no tiene mala intención. Fue una jugada de fútbol. No creo que quiera lesionar a un colega. Se le ve bien, concentrado, con ganas de que llegue el partido con Guatemala para remontar la eliminatoria”.

Waterman concluyó recordando que Panamá está acostumbrada a escenarios exigentes. “Este grupo ha jugado ante 80 mil mexicanos. Eso no nos puede afectar; al contrario, debemos sacar provecho de eso”.

La selección panameña enfrentará a Guatemala este jueves, en un duelo que definirá buena parte de su destino rumbo al Mundial.