Cecilio Waterman y Coquimbo Unido llegan a la cima de la Primera División de Chile

El delantero panameño Cecilio Waterman se consagró campeón del fútbol chileno con Coquimbo Unido, luego de la victoria 2-0 sobre Unión La Calera en la jornada 26 de la Primera División.

Con este resultado, el club Pirata alcanza 65 puntos en 26 partidos, asegurando su primer título nacional en 67 años de historia, además de clasificar a la próxima Copa Libertadores de América.

El estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso fue el escenario de una noche histórica. Waterman abrió el marcador a los 20 minutos, lanzándose al primer palo para conectar un centro de Juan Cornejo, firmando así su noveno gol en la temporada. Más tarde, Benjamín Chandía selló el triunfo al minuto 75 tras una asistencia de Nicolás Johansen, completando una racha de catorce victorias consecutivas.

“Es una cosa de locos porque con Cobresal nos merecíamos ese título, pero también es faltarle el respeto a Huachipato porque también se lo merecían en su momento, lo lograron. Me tocó descender con la U de Concepción y ayer ascendió la U de Concepción”, expresó Waterman a TNT Sports.

“Hoy me toca ser campeón del fútbol chileno y la verdad que muy agradecido por la gente también de Chile que me ha tratado siempre de la misma manera. El año pasado me fui a Perú, no la pasé nada bien, me lesioné. La verdad la pasé mal y mira cómo es la vida, fui a América de Cali, no me eligieron por el hombro. Coquimbo me recibió y mira”, añadió.

Coquimbo Unido es el cuarto equipo de Waterman en el fútbol chileno, luego de vestir los colores de Universidad de Concepción, Everton y Cobresal.