Cecilio Waterman y un gol de ensueño: de héroe de Panamá a emotivo abrazo con Thierry Henry

El destino le tenía preparado un momento inolvidable al delantero Cecilio Waterman en el partido contra Estados Unidos, en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Instantes que quedarán inmortalizados con un gol, una victoria y una celebración que culminaría con un efusivo abrazo con Thierry Henry.

“Last night, they asked me who my childhood idol was, and I said Thierry Henry… I scored, saw you, and knew I had to come say hi.”



Cecilio Waterman shares the story behind his celebration with Thierry Henry and shares what to expect from Panama in the @CNationsLeague final 🇵🇦 pic.twitter.com/gEqdCO4jIj