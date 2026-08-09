Ceddanne Rafaela, dueño del jardín central de Boston

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Se consolida como una pieza clave de los Medias Rojas de Boston gracias a su extraordinaria defensa, velocidad y creciente producción ofensiva, cualidades que lo convierten en uno de los jardineros centrales más completos.

Hoy nos encontramos con un joven pelotero muy particular, pues sus características especiales lo colocan en un plano exclusivo, especialmente por su juego defensivo espectacular, su tremendo y oportuno rendimiento con el bate y su carácter sencillo y agradable, que le permite mantener una relación de primera con sus compañeros de equipo. Se trata de Ceddanne Rafaela, el actual jardinero central de los Medias Rojas de Boston.

Creo que debemos empezar por su nombre, que en nuestra cultura nos parece un tanto extraño, pues alguien puede tener cuatro nombres antes del apellido. Su nombre completo es Ceddanne Chipper Nicasio Marte Rafaela y no sé si en su país de origen, Curazao, esto es una práctica común. Se cuenta que su segundo nombre (Chipper) se lo puso su madre para honrar al famoso Chipper Jones, un reconocido pelotero de los Bravos de Atlanta, a quien ella admiraba mucho y que jugaba la tercera base, su posición favorita.

Ceddanne nació en Willemstad, Curazao, el 18 de septiembre de 2000. Son sus padres Cezane y Rechilena Rafaela, ambos distinguidos atletas que practicaban béisbol y softbol. Como buen curazaleño, nuestro héroe de hoy practicó su deporte favorito desde que era un niño pequeño y muy temprano empezó a demostrar sus grandes habilidades para jugar pelota. Una evidencia de lo anterior es el hecho de que, en 2012, Ceddanne formó parte del equipo que representó a la región del Caribe en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que se celebra anualmente en Williamsport, Pensilvania.

A los 16 años, Ceddanne fue firmado por la organización de los Medias Rojas de Boston como agente libre internacional y, como tal, recibió un bono de $10,000. Su primera designación como pelotero profesional fue en el complejo de los Medias Rojas en República Dominicana, donde nuestro héroe de hoy demostró su gran calidad. Sus buenos números le permitieron ascender a la Liga de Novatos de la Costa del Golfo, donde bateó impresionantemente bien, lo que le permitió ascender a la clase “A”. Mientras Ceddanne demostraba calidad en su desarrollo, aprovechaba para jugar en la Liga Invernal de Puerto Rico, donde logró codearse con peloteros de gran estatura deportiva, que mucho le ayudaron en su desarrollo.

Finalmente, después de casi seis años en ligas menores, el 28 de agosto de 2023, Ceddanne debutó con el equipo grande, jugando en el grandioso Fenway Park, algo que había sido su sueño dorado desde hacía muchos años. Su llegada al equipo grande de Boston fue coronada con la firma de una extensión de contrato por $50 millones.

Ceddanne fue utilizado como jardinero y jugador de cuadro interior (torpedero), pero eventualmente la dirección del equipo llegó a la conclusión de que lo más conveniente era utilizarlo permanentemente como jardinero central. Su gran velocidad en los jardines y su excelente brazo representaban una seguridad que ningún otro de sus jardineros podría ofrecer.

La actuación de Rafaela en 2023 fue solo de 28 juegos, lo que no le permitió demostrar su gran potencial. Pero ya, en 2024, bateó para .246, con 15 cuadrangulares y 75 carreras impulsadas. Creemos que su gran año ha sido lo que va de 2026, cuando luce promedio de bateo de .289, con 15 cuadrangulares y 57 carreras impulsadas. No olvidemos que aún faltan dos meses de temporada regular.

El caso de Ceddanne Rafaela es impresionante, pues tanto su defensa como su ofensiva siguen mejorando en forma sensacional. Todos hemos visto la recuperación que han tenido los Medias Rojas en el último mes y no tenemos dudas de que este pelotero ha sido un elemento importante para dicha recuperación.

Cuando veo los juegos de Boston, con frecuencia me pregunto si habrá mejores jardineros centrales que Rafaela, por lo menos en lo que a defensa se refiere. Tengo mis serias dudas. Este muchacho corre, fildea, tira y juega con inteligencia, como el mejor.

Ceddanne, desde muy joven, fue un gran admirador del equipo para el que juega. Ha manifestado que sus jugadores favoritos fueron Manny Ramírez y David Ortiz, dos peloteros clave en las glorias del equipo de su tiempo. ¿Podrá Rafaela proporcionar a su equipo lo que hicieron Ramírez y Ortiz? Por lo menos defensivamente lo está haciendo. El tiempo lo dirá.