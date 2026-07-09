Edward Cedeño y Janpol Morales arrancan pretemporada con sus equipos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mediocentro viene de superar una lesión, mientras que el extremo arrancó una nueva etapa con Cobresal de Chile.

Los futbolistas panameños Edward Cedeño y Janpol Morales ya se encuentran trabajando con sus respectivos clubes en el inicio de la preparación para la nueva temporada, con el objetivo de ganarse un lugar importante dentro de sus equipos.

Cedeño, de 23 años, regresó a la disciplina del Cádiz CF, donde inició los trabajos de pretemporada después de superar una lesión en el tendón del recto femoral de su pierna derecha que lo apartó de las canchas durante su etapa a préstamo con el Albacete Balompié.

El defensor panameño apareció en las primeras imágenes compartidas por el club español en sus redes sociales, donde se le observa realizando diferentes pruebas físicas como parte de la evaluación inicial del plantel.

La recuperación llega en un momento importante para Cedeño, quien fue tomado en cuenta por la Selección de Panamá durante las recientes eliminatorias mundialistas y formó parte del grupo que consiguió la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

El panameño buscará ahora recuperar ritmo competitivo y convencer al cuerpo técnico del Cádiz durante la pretemporada, en una etapa clave para definir los roles dentro del equipo.

Nueva etapa

Por su parte, Janpol Morales comenzó una nueva experiencia en el fútbol sudamericano tras incorporarse al Cobresal de Chile.

El mediocampista panameño llega procedente del Comunicaciones FC de Guatemala, equipo con el que disputó la primera mitad del año antes de concretar su llegada al fútbol chileno.

En Cobresal compartirá vestuario con su compatriota César Yanis, quien recientemente estuvo con La Roja durante la Copa del Mundo 2026.

Morales también estuvo vinculado al proceso de Thomas Christiansen con la selección nacional, al formar parte de las convocatorias durante la Copa Oro 2025 y la primera etapa de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.