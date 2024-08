Ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos París 2024: Panamá entre las 168 Delegaciones

Escuchar audio noticia

Los atletas panameños Iveth Valdés, Rey Dimas y Esteban Goddard participaron como representantes de Panamá en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Con la presencia de 168 delegaciones, se logró un récord histórico de participación, superando las 164 delegaciones de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Tokio 2020. En esta edición, tres países (Eritrea, Kiribati y Kosovo) hicieron su debut en los Juegos.

Allumée par Alexis Hanquinquant, Nantenin Keita, Charles-Antoine Kouakou, Élodie Lorandi et Fabien Lamirault la Vasque Paralympique brille de mille feux et s'élève de nouveau dans Paris, pour notre plus grand plaisir 🥹 Lit by Alexis Hanquinquant, Nantenin Keita, Charles-Antoine… pic.twitter.com/GMDrzkGNlO

Unas 50 mil personas se congregaron en las gradas de la Plaza de la Concordia, un lugar elegido por su relevancia histórica. Esta plaza, que en su origen se conocía como Plaza de Luis XV, fue renombrada como Plaza de la Revolución, siendo testigo de algunos de los eventos más significativos de la Revolución Francesa, como la ejecución del rey Luis XVI.

Une équipe de GOAT pour porter la flamme Paralympique 🔥 - A GOAT team to carry the Paralympic flame 🔥 #Paris2024 pic.twitter.com/ag71oHoBcN

El astronauta británico de la Agencia Espacial Europea, John McFall, quien compitió en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 y obtuvo una medalla de plata en los 100 metros lisos, fue el encargado de izar la bandera paralímpica. Actualmente, McFall se está preparando para convertirse en la primera persona con discapacidad en viajar al espacio.

La patrouille de France colore le ciel de Paris pour accueillir les délégations paralympiques 🤩

The Patrouille de France colors the Paris sky to welcome the Paralympic delegations 🤩#Paris2024

📸 Getty/Alex Davidson pic.twitter.com/0xv3NIIsd0