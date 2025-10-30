César Aguilar celebra la clasificación: ‘Es uno de los logros más importantes del club’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico del Sporting San Miguelito, César Aguilar, se mostró emocionado tras la histórica clasificación de su equipo a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, luego de vencer 3-2 (global 4-2) al Plaza Amador en el repechaje de la Copa Centroamericana en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez la noche del miércoles 29 de octubre.

¡La Concachampions 2026 ya espera a Sporting SM! 💪 pic.twitter.com/SnzSOe0PW6 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 30, 2025

Los Académicos remontaron un marcador adverso de 2-1 con un doblete de Jordan Girón en los minutos finales, asegurando el boleto internacional y escribiendo un nuevo capítulo en la historia del club.

“El sueño de la clasificación primero dentro de nuestro grupo se logró, luego paulatinamente tratamos de buscar ese otro partido y así seguimos en el trabajo...,” dijo Aguilar en la conferencia de prensa al terminar el partido.

“Obviamente la emoción y la felicidad es grande en el equipo, es uno de los logros más importantes del club para nosotros,” añadió.

Jordan Girón, con doblete para Sporting SM, es nombrado Jugador del Partido 🏅⚽️ pic.twitter.com/TK1L1EZ5OA — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 30, 2025

En este torneo están clasificados equipos como América, Monterrey, Toluca, Cruz Azul, Tigres, Pumas, Inter de Miami, Seattle Sounders, Los Ángeles Galaxy, Liga Deportiva Alajuelense, Real España, Xelajú, Olimpia, San Diego y Club Sport Cartaginés.

El entrenador también resaltó el aporte del veterano Armando Cooper, pieza clave en el equilibrio del equipo desde que se sumó al plantel en esta campaña.

“Armando es un jugador top, eso no se puede negar... transmite a los chicos esa experiencia vivida en grandes equipos. Para mí es un jugador de selección, lo ha mostrado desde que llegó,” comentó Aguilar sobre Cooper, quien salió del retiro.

Plaza Amador 🆚 Sporting SM



📹 Resumen del partido pic.twitter.com/JeHE2c519X — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 30, 2025

En cuanto al cierre del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), Aguilar reconoció el desgaste del plantel, pero se mostró optimista sobre las posibilidades de clasificar a los playoffs.

“Hemos tenido prácticamente cinco partidos en trece días, ha sido complicado… pero todavía tenemos la oportunidad de entrar al playoff, vamos partido a partido,” señaló el técnico, quien destacó que el próximo duelo ante Tauro FC será decisivo.

Finalmente, Aguilar reafirmó que el estadio Universidad Latina de Penonomé seguirá siendo la sede del equipo para los torneos internacionales, fiel a la tradición que les ha dado resultados positivos.

"Esto es Sporting: Luchar y Ganar" 👏



Las palabras de Jordan Girón, Jugador del Partido 🎙️ pic.twitter.com/I1YPs5MiSQ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 30, 2025

“Dice que lo que resulta no se cambia... si tenga que venir Messi va a ir para Penonomé. Eso es 100% asegurado,” bromeó el estratega.