César Aguilar elogió la solidez del Sporting tras empate ante LA Galaxy

El entrenador resaltó el trabajo de sus jugadores tras el empate 1-1 ante LA Galaxy en la Concacaf Champions Cup. La serie se definirá en Los Ángeles, donde los panameños buscarán avanzar a octavos de final.

El técnico César Aguilar destacó que la solidez que el Sporting San Miguelito ha demostrado en partidos de alta intensidad, como el disputado la noche del jueves 19 de febrero en el empate 1-1 contra LA Galaxy en la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, en el estadio Universidad Latina de Penonomé, es fruto del trabajo realizado en la pretemporada.

“Ya veníamos trabajando el tema de la intensidad de juego; si lo vieron, todos, es un ritmo alto. Para nosotros era importante que, a nivel defensivo, lo más importante fuera la concentración y la disciplina táctica”, señaló Aguilar en la conferencia de prensa luego del encuentro.

El entrenador explicó el planteamiento que les propuso a sus jugadores para controlar el encuentro, haciendo énfasis en el uso de los espacios para neutralizar las jugadas peligrosas del equipo de la MLS.

“Realmente tratamos de sostener el partido entre zona 2 y zona 1, intentando llevarlo al extremo para que sintieran el cansancio, la fatiga. El equipo rival es un equipo muy práctico, tiene mucho automatismo, muchas llegadas por banda con jugadores con mucha velocidad”, subrayó el entrenador.

Sobre la posible salida del club del delantero Gustavo Herrera, de quien se rumorea podría fichar en el extranjero, Aguilar aseguró que sí existe esa posibilidad.

“Es un jugador muy potente y excepcional para nosotros; sin embargo, la posibilidad de salir la tiene abierta, y esperamos que nos toque uno o dos partidos con ese ‘9’ que tanto queremos en el club”, comentó.

El técnico del Sporting recalcó la importancia del resultado obtenido para llegar con opciones a la vuelta, que se disputará el próximo miércoles 25 de febrero en el Dignity Health Sports Park a las 11:30 p.m. El Sporting SM partirá hacia Los Ángeles para ese encuentro desde este domingo.

Rodrigo Tello, quien abrió el marcador para el equipo panameño con un cabezazo en el minuto 37, producto de un centro de Ángel Valencia, indicó que, aunque la idea era ganar, quedan satisfechos con el resultado, ya que mantienen la oportunidad de definir la eliminatoria la próxima semana.

Tello mencionó que enfrentar a un jugador histórico como Marco Reus trae una motivación especial.

“Nos enfrentamos a uno de los mejores jugadores de talla mundial; todos sabemos lo que representa Marco Reus para el fútbol. Aumentan más las ganas de hacer las cosas bien y de competirle tú a tú a una leyenda del fútbol”, enfatizó el autor del gol para el Sporting.

Marco Reus de LA Galaxy en el banquillo durante el partido de la Concacaf Champions Cup entre Sporting San Miguelito y LA Galaxy, en el Estadio Universitario en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

La presencia del jugador alemán, quien milita actualmente en el equipo californiano, pero fue figura icónica del Borussia Dortmund de la Bundesliga de Alemania, causó mucha expectativa entre los fanáticos que asistieron al partido en Coclé.

Un aficionado sostiene un cartel para el jugador Marco Reus durante el partido de la Concacaf Champions Cup entre Sporting San Miguelito y LA Galaxy. EFE/ Bienvenido Velasco

La vuelta definirá al equipo clasificado a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, donde le espera el Mount Pleasant del fútbol jamaiquino.