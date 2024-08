César Blackman anota el gol en el empate del Slovan Bratislava

Escuchar audio noticia

El futbolista panameño César Blackman marcó este miércoles 21 de agosto el gol que le dio la victoria al Slovan Bratislava por 1-1 sobre el FC Midtjylland de Dinamarca, en el partido de ida de la fase previa de la Liga de Campeones 2024-2025.

El cronómetro marcaba los 59 minutos cuando Blackman tomó la iniciativa por la banda derecha y salió al ataque. El istmeño se combinó con Tigran Barseghyan, quien le devolvió el pase para que entrara solo al área.

