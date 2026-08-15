César Blackman brilla con tres asistencias y José Córdoba fue titular con el Norwich

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Blackman fue protagonista en la goleada 5-0 del Slovan Bratislava, mientras José Córdoba disputó los 90 minutos en la derrota del Norwich City.

Los panameños César Blackman y José Córdoba tuvieron actuaciones este sábado en el fútbol europeo.

Blackman fue protagonista al registrar tres asistencias en la goleada del Slovan Bratislava, mientras que Córdoba disputó los 90 minutos en la derrota del Norwich City ante el West Bromwich Albion, en la primera jornada de la Championship 2026-2027.

Blackman volvió a destacar con el Slovan Bratislava que goleó 5-0 al MFK Ružomberok por la Superliga de Eslovaquia.

El lateral panameño comenzó el encuentro en el banco de suplentes, pero ingresó al inicio del segundo tiempo, al minuto 46, en lugar de Jurij Medvedev. A partir de su entrada, tuvo una participación directa en tres de los goles del conjunto eslovaco.

Su primera asistencia llegó al minuto 70, cuando habilitó al japonés Daiki Matsuoka para ampliar la ventaja. Posteriormente, al 86’, volvió a aparecer para asistir a Manasse Kianga y, dos minutos más tarde, completó su gran actuación con el pase que permitió al armenio Tigran Barseghyan marcar el quinto tanto.

Con esta actuación, Blackman se convirtió en uno de los principales protagonistas de una goleada que mantiene al Slovan con paso perfecto: nueve puntos en tres jornadas.

Por su parte, Cristian Martínez permaneció en el banco de suplentes y no tuvo minutos.

It ends in defeat at Carrow Road. pic.twitter.com/uZPL46rGLv — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 15, 2026

Córdoba, titular con Norwich

José Córdoba fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota 2-1 del Norwich City ante el West Bromwich Albion, en el inicio de la temporada 2026-2027 del Championship.

El conjunto visitante tomó ventaja en el tramo final con los goles de Aune Selland Heggebø, al minuto 75, y Jimmy-Jay Morgan, al 87’. Norwich reaccionó en el cierre mediante Mathias Kvistgaarden, quien descontó al 90’, pero no pudo evitar la derrota en Carrow Road.

Córdoba tuvo una participación constante en la defensa y terminó el encuentro con una intercepción, un despeje y ocho recuperaciones. El defensor panameño también ganó uno de sus seis duelos terrestres y uno de cuatro enfrentamientos aéreos, además de cometer tres faltas y registrar un remate.