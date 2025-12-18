Panamá, 18 de diciembre del 2025

    Conference League

    César Blackman marca un golazo y lidera triunfo del Slovan Bratislava

    Humberto Cornejo
    César Blackman supera la marca de un rival. EFE

    El panameño César Blackman continúa en racha y este jueves 18 de diciembre destacó con un golazo para darle la victoria al Slovan Bratislava por 1-0 sobre el Häcken de Suecia, en la sexta fecha de la Conference League.

    Blackman se encargó de abrir el marcador con una jugada maradoniana, en la que mostró su gran calidad técnica, fuerza y velocidad.

    El lateral derecho tomó el balón en la banda derecha, se deshizo de dos rivales sobre la línea, corrió a gran velocidad, ingresó al área y, con gran habilidad, se quitó a otros dos defensores antes de definir con eficacia ante el arco rival. Un gol que demostró su capacidad para decidir en momentos clave y su habilidad para eludir defensores en espacios reducidos.

    Este gol se suma a su buen momento en la temporada, ya que viene de marcar de cabeza en la victoria 3-2 del Slovan Bratislava sobre el Žilina, en la jornada 18 de la Primera División de Eslovaquia.

    Esta victoria en la Conference League representó el segundo triunfo de los eslovacos en el torneo, luego de su victoria por 2-1 sobre el Rayo Vallecano, en la jornada 4.

    Por su parte, en la misma jornada de la Conference League, el Dynamo de Kiev, equipo del panameño Eduardo Guerrero, logró una victoria de 2-0 ante el NOAH de Armenia, con goles de Vladyslav Kabaiev (27’) y Matvii Ponomarenko (50’). Guerrero, sin embargo, no vio acción en este encuentro.

    Con el triunfo, el Slovan Bratislav y el Dynamo de Kiev alcanzaron los seis puntos para quedar cerca a un punto de la zona de clasificación.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

