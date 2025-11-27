Panamá, 27 de noviembre del 2025

    Legionarios

    César Blackman renovó con el Slovan Bratislava

    Humberto Cornejo
    César Blackman supera la marca de un rival. EFE

    El Slovan Bratislava, uno de los clubes más importantes de Eslovaquia, anunció oficialmente la renovación de contrato de su lateral derecho panameño César Blackman.

    El acuerdo, que extiende su vinculación con el club hasta la temporada 2027/2028, confirma el compromiso de la entidad eslovaca con el jugador de 27 años, quien ha sido una pieza clave en el plantel.

    “César Blackman ha firmado un contrato extendido hasta el final de la temporada 2027/2028. Slovan ha asegurado al representante de Panamá con un nuevo contrato, ampliando su vínculo con nosotros”, expresó el club en su comunicado oficial.

    “El contrato original vencía al final de este año, pero ahora seguiremos contando con uno de nuestros miembros más importantes del plantel, quien también ha sido convocado para disputar el Mundial 2026 con su selección nacional”, agregó.

    Blackman llegó al Slovan Bratislava en 2023, procedente del DAC 1904 Dunajská Streda, y desde su llegada ha logrado destacar en la liga eslovaca. El lateral derecho se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema del equipo, especialmente después de haber hecho historia al convertirse en el primer panameño en disputar la Liga de Campeones de la UEFA el año pasado. En esta campaña, Blackman continúa su andanza internacional en la Conference League.

    Además de su éxito a nivel de club, Blackman sigue siendo un jugador vital para la selección nacional de Panamá. En las últimas fechas de la eliminatoria mundialista, contribuyó al avance del país al Mundial 2026, asegurando su puesto en la histórica cita en Estados Unidos, México y Canadá.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


