Panamá, 02 de mayo del 2026

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    Fútbol

    César Blackman, tricampeón en Eslovaquia

    Guillermo Pineda G.
    César Blackman, tricampeón en Eslovaquia
    César Blackman suma ya cuatro títulos ligueros en su carrera, incluyendo uno con el Chorrillo FC en la LPF. Archivo

    El panameño César Blackman volvió a celebrar en el fútbol europeo al conquistar este sábado su tercer título de liga con el Slovan Bratislava, consolidándose como una de las piezas más consistentes del equipo en las últimas temporadas.

    Tras tres campaña con el club eslovaco, el lateral derecho acumula 124 partidos de liga, con un aporte ofensivo de 8 goles y 12 asistencias en 9,405 minutos de acción, números que reflejan su regularidad y peso dentro del esquema del campeón.

    El título se selló con una victoria ante el FC DAC 1904 Dunajská Streda, exequipo de Blackman, en un duelo cerrado que se definió por la mínima diferencia. El panameño fue protagonista directo del resultado al asistir al armenio Tigran Barseghyan al minuto 79, en la jugada que terminó marcando el único gol del compromiso.

    Tras cerrar la temporada con otro trofeo, el defensor regresará a Panamá en los próximos días para integrarse a la selección nacional a mediados de mayo, como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se perfila como una de las alternativas en la banda derecha.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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