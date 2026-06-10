César Yanis hace un sueño realidad con Panamá en la Copa del Mundo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El volante se prepara debutar en la Copa del Mundo 2026 y expresó su deseo de aprovechar cada oportunidad.

Una experiencia única vive el volante panameño César Yanis al formar parte de la selección de Panamá, previo a su debut en la Copa del Mundo 2026, que comenzará el 17 de junio ante Ghana en el BMO Field de Toronto.

Para Yanis, este momento representa un punto culminante en su carrera, ya que ha sido parte del proyecto de Thomas Christiansen desde sus inicios, participando en la Copa Oro, la Copa América y la Liga de Naciones.

“Voy a disfrutarlo. Si me toca afuera, lo voy a disfrutar. Estoy trabajando bien para que, cuando me toque entrar, aprovecharlo. Es un sueño hecho realidad, el sueño de todo niño de representar al país en la cita más importante. La estoy viviendo y disfrutando al máximo”, dijo Yanis en conferencia con medios nacionales.

Sobre los rivales del grupo L —Inglaterra, Ghana y Croacia—, el jugador destacó la importancia de la mentalidad del grupo:

“Sabemos que es un grupo complicado, un grupo difícil; pero queremos hacer historia. Queremos hacer las cosas bien, queremos llegar a más. Siento que hay un buen grupo y que estamos haciendo las cosas bien”, afirmó.

Yanis también subrayó la importancia de la preparación:

“Hemos tenido tres partidos de preparación y en el día a día vamos a ir corrigiendo lo que no hicimos y reforzando lo positivo que hicimos. Esa es la mentalidad de todos: hacer historia en este Mundial”, agregó.

Aunque reconoce que no ha tenido mucho protagonismo en los últimos partidos, César asegura que estará listo cuando llegue su oportunidad.

“Contento, estoy acá entre los 26 esperando mi turno, paciente, esperando que me toque. Así que tengo que estar en puntita de pie. Me ha tocado este rol en los últimos tiempos, pero ahora me toca estar acá; voy a disfrutarlo. Si me toca afuera, lo voy a disfrutar, estar bien y trabajando para cuando me toque, y aprovechar y disfrutarlo igual”, concluyó el jugador del Cobresal de Chile.