Panamá, 10 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    César Yanis hace un sueño realidad con Panamá en la Copa del Mundo 2026

    El volante se prepara debutar en la Copa del Mundo 2026 y expresó su deseo de aprovechar cada oportunidad.

    Humberto Cornejo

    Una experiencia única vive el volante panameño César Yanis al formar parte de la selección de Panamá, previo a su debut en la Copa del Mundo 2026, que comenzará el 17 de junio ante Ghana en el BMO Field de Toronto.

    Para Yanis, este momento representa un punto culminante en su carrera, ya que ha sido parte del proyecto de Thomas Christiansen desde sus inicios, participando en la Copa Oro, la Copa América y la Liga de Naciones.

    “Voy a disfrutarlo. Si me toca afuera, lo voy a disfrutar. Estoy trabajando bien para que, cuando me toque entrar, aprovecharlo. Es un sueño hecho realidad, el sueño de todo niño de representar al país en la cita más importante. La estoy viviendo y disfrutando al máximo”, dijo Yanis en conferencia con medios nacionales.

    Sobre los rivales del grupo L —Inglaterra, Ghana y Croacia—, el jugador destacó la importancia de la mentalidad del grupo:

    “Sabemos que es un grupo complicado, un grupo difícil; pero queremos hacer historia. Queremos hacer las cosas bien, queremos llegar a más. Siento que hay un buen grupo y que estamos haciendo las cosas bien”, afirmó.

    Yanis también subrayó la importancia de la preparación:

    “Hemos tenido tres partidos de preparación y en el día a día vamos a ir corrigiendo lo que no hicimos y reforzando lo positivo que hicimos. Esa es la mentalidad de todos: hacer historia en este Mundial”, agregó.

    Aunque reconoce que no ha tenido mucho protagonismo en los últimos partidos, César asegura que estará listo cuando llegue su oportunidad.

    “Contento, estoy acá entre los 26 esperando mi turno, paciente, esperando que me toque. Así que tengo que estar en puntita de pie. Me ha tocado este rol en los últimos tiempos, pero ahora me toca estar acá; voy a disfrutarlo. Si me toca afuera, lo voy a disfrutar, estar bien y trabajando para cuando me toque, y aprovechar y disfrutarlo igual”, concluyó el jugador del Cobresal de Chile.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La pandemia como excusa: cheques sin justificación, obras fantasma; adónde se fue la plata de la descentralización. Leer más
    • Cepanim: MEF comenzará entrega a beneficiarios desde el 15 de junio. Leer más
    • Estudio identifica a Darién como epicentro del virus Oropouche en Centroamérica. Leer más
    • Comisión de Educación pide a Lucy Molinar aclarar creación de nuevas universidades. Leer más
    • El Minsa hace compras a empresa que estuvo vinculada al ministro Fernando Boyd. Leer más
    • El último presupuesto de la rectora de la Unachi: solicita $118.8 millones para 2027. Leer más
    • Siete constructoras pujan por contrato de $300 millones en corredores. Leer más