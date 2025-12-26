Panamá, 26 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    César Yanis renueva con Cobresal y jugará la Copa Sudamericana

    Humberto Cornejo
    César Yanis renueva con Cobresal y jugará la Copa Sudamericana
    César Yanis (d) y Cobresal se enfrentarán a Audax Italiano por un boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Cortesía

    El panameño César Yanis seguirá en el fútbol chileno tras concretarse su renovación con Cobresal, club que anunció la continuidad del volante canalero como parte de la estructuración de su proyecto deportivo, anticipando lo que será su participación en la Copa Sudamericana.

    Junto a Yanis, la institución minera también confirmó las renovaciones del ecuatoriano Jorge Pinos y del jugador nacional Alejandro Santander.

    En la creación de juego, Yanis fue una pieza constante durante la temporada 2025, en la cual disputó 26 partidos en la Liga de Primera, registrando un gol y cuatro asistencias, además de sumar cuatro presencias en la Copa Chile. Su regularidad y aporte en el mediocampo fueron claves para que la dirigencia decidiera extender su vínculo.

    Esta fue la primera temporada de Yanis con Cobresal y también su primera experiencia en el fútbol chileno, en la que se adaptó rápidamente al ritmo de la competencia.

    A lo largo de su carrera, el mediocampista panameño ha tenido pasos por España, Venezuela, Costa Rica y Chile, mientras que en el plano local defendió los colores de San Francisco, Chorrillo y Potros del Este.

    Cobresal será uno de los cuatro representantes de Chile en la Copa Sudamericana, junto a Universidad de Chile, Audax Italiano y Palestino. En la fase preliminar del torneo continental, el conjunto minero enfrentará a Audax Italiano, en una llave directa por el boleto a la fase de grupos.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedades. Leer más
    • Precios de los combustibles registran baja desde este viernes 26 de diciembre. Leer más
    • Fiscalía ordena archivar denuncia presentada por asesor de Mayer Mizrachi contra el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso. Leer más
    • Caso Conades: ordenan detención a representante de empresa por presunto peculado en Cero Letrinas. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Sala Penal no admite casación y mantiene condena a exdirigente del fútbol Ariel Alvarado. Leer más