César Yanis renueva con Cobresal y jugará la Copa Sudamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño César Yanis seguirá en el fútbol chileno tras concretarse su renovación con Cobresal, club que anunció la continuidad del volante canalero como parte de la estructuración de su proyecto deportivo, anticipando lo que será su participación en la Copa Sudamericana.

Junto a Yanis, la institución minera también confirmó las renovaciones del ecuatoriano Jorge Pinos y del jugador nacional Alejandro Santander.

Fue una temporada difícil, pero se logró uno de los objetivos.



Estamos en Copa Sudamericana 2026👊.



Gracias Dios por todo🙏 @ClubDepCobresal pic.twitter.com/Gn1n1RFBoF — César Yanis (@cesaryanis21) December 8, 2025

En la creación de juego, Yanis fue una pieza constante durante la temporada 2025, en la cual disputó 26 partidos en la Liga de Primera, registrando un gol y cuatro asistencias, además de sumar cuatro presencias en la Copa Chile. Su regularidad y aporte en el mediocampo fueron claves para que la dirigencia decidiera extender su vínculo.

Esta fue la primera temporada de Yanis con Cobresal y también su primera experiencia en el fútbol chileno, en la que se adaptó rápidamente al ritmo de la competencia.

A lo largo de su carrera, el mediocampista panameño ha tenido pasos por España, Venezuela, Costa Rica y Chile, mientras que en el plano local defendió los colores de San Francisco, Chorrillo y Potros del Este.

Cobresal será uno de los cuatro representantes de Chile en la Copa Sudamericana, junto a Universidad de Chile, Audax Italiano y Palestino. En la fase preliminar del torneo continental, el conjunto minero enfrentará a Audax Italiano, en una llave directa por el boleto a la fase de grupos.